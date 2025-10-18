Sokan nem tudják, de ezért is megbüntethetnek diógyűjtéskor!

Ezekben a hetekben sokan járják a természetet diógyűjtési célokkal. Sok gyűjtögetőt lehet látni Baranya útjai mellett, de sokan járják a vidéki határokat annak érdekében, hogy saját célra szedjék össze a csonthéjas gyümölcsöt. Nem csoda az aktivitás, hiszen a friss dióbél ára 3800 és 4500 forint között mozog kilónként a piacokon.

A diógyűjtés kifizetődő munka lehet, de nem árt tisztában lenni a szabályokkal

Fotó: MW / Forrás: MW

Nem mindenki tudja azonban, hogy ki, hol és milyen feltételekkel szedheti a diót. Az egyértelmű, hogy ha a diófa magánterületen van, a termés összeszedésének joga a tulajdonost illeti. Illetéktelen gyűjtés lopásnak minősül.

Nagyon sok esetben viszont – különösen falusi környezetben – sok diófa található a települések határában. Itt a tulajdonosi jogokat a területileg illetékes önkormányzatok gyakorolják. Az ilyen esetekben a gyűjtést sokszor egyezményes alapon végezhetik a falubeliek. Vannak falvak, ahol azonban engedélyhez kötik az őszi termés szedését, annak hiányában ugyancsak lopásnak minősül az illetéktelen diószüret.

Az engedély nélküli diógyűjtésnek akár súlyos bírság is lehet a vége

Ha a gyűjtésre kiszemelt területen nem vagyunk biztosak a vonatkozó szabályokban, mindenképpen érdeklődjünk. A legtöbbet az ilyen kérdésekben az illetékes jegyző, vagy a polgármester, települési képviselő segíthet. Ha engedély nélküli gyűjtésen kapnak valakit, annak akár súlyos helyi bírság kiszabása is lehet a vége.

Ahogy a vadon termő növények, gyümölcsök gyűjtésének, úgy a dió szedésének is megvannak az írott, vagy íratlan etikai szabályai. A legfontosabb szempont, hogy a gyűjtés során a termő növényt semmilyen módon ne károsítsuk, így biztosítsuk, hogy a bokor, fa, évelő növény a következő évben is termést hozzon.

Néhány praktikus tanács a gyűjtéshez. A diószedést akkor kell elkezdeni, amikor a gyümölcsök többségének zöld kopáncsa már felrepedt, és könnyen leválik a dióról. Nem igaz az a régi mondás, hogy minél jobban megverik a diófát, jövőre annál többet fog teremni. Nem! A durva ütésekkel letördeljük a jövő évi termőrügyeket viselő hajtásokat, és olyan sebeket ejtünk a fákon, amelyek sokára, és csak sok tartalék tápanyag felhasználásával gyógyulnak be.