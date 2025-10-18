október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szezon van

41 perce

Sokan nem tudják, de ezért is megbüntethetnek diógyűjtéskor!

Címkék#föld#dió#gyümölcs#növény#fa

Itt a diószüret, azon belül a diógyűjtés szezonja. Aki diógyűjtéssel szeretné feltölteni télire az éléskamrát, az nem árt, ha tisztában van a szabályokkal is.

Kaszás Endre
Sokan nem tudják, de ezért is megbüntethetnek diógyűjtéskor!

Ezekben a hetekben sokan járják a természetet diógyűjtési célokkal. Sok gyűjtögetőt lehet látni Baranya útjai mellett, de sokan járják a vidéki határokat annak érdekében, hogy saját célra szedjék össze a csonthéjas gyümölcsöt. Nem csoda az aktivitás, hiszen a friss dióbél ára 3800 és 4500 forint között mozog kilónként a piacokon.

A diógyűjtés kifizetődő munka lehet, de nem árt tisztában lenni a szabályokkal
A diógyűjtés kifizetődő munka lehet, de nem árt tisztában lenni a szabályokkal
Fotó: MW / Forrás:  MW

Nem mindenki tudja azonban, hogy ki, hol és milyen feltételekkel szedheti a diót. Az egyértelmű, hogy ha a diófa magánterületen van, a termés összeszedésének joga a tulajdonost illeti. Illetéktelen gyűjtés lopásnak minősül.

Nagyon sok esetben viszont – különösen falusi környezetben – sok diófa található a települések határában. Itt a tulajdonosi jogokat a területileg illetékes  önkormányzatok gyakorolják. Az ilyen esetekben a gyűjtést sokszor egyezményes alapon végezhetik a falubeliek. Vannak falvak, ahol azonban engedélyhez kötik az őszi termés szedését, annak hiányában ugyancsak lopásnak minősül az illetéktelen diószüret.

Az engedély nélküli diógyűjtésnek akár súlyos bírság is lehet a vége

Ha a gyűjtésre kiszemelt területen nem vagyunk biztosak a vonatkozó szabályokban, mindenképpen érdeklődjünk. A legtöbbet az ilyen kérdésekben az illetékes jegyző, vagy a polgármester, települési képviselő segíthet. Ha engedély nélküli gyűjtésen kapnak valakit, annak akár súlyos helyi bírság kiszabása is lehet a vége.

Ahogy a vadon termő növények, gyümölcsök gyűjtésének, úgy a dió szedésének is megvannak az írott, vagy íratlan etikai szabályai. A legfontosabb szempont, hogy a gyűjtés során a termő növényt semmilyen módon ne károsítsuk, így biztosítsuk, hogy a bokor, fa, évelő növény a következő évben is termést hozzon.

Néhány praktikus tanács a gyűjtéshez. A diószedést akkor kell elkezdeni, amikor a gyümölcsök többségének zöld kopáncsa már felrepedt, és könnyen leválik a dióról. Nem igaz az a régi mondás, hogy minél jobban megverik a diófát, jövőre annál többet fog teremni. Nem! A durva ütésekkel letördeljük a jövő évi termőrügyeket viselő hajtásokat, és olyan sebeket ejtünk a fákon, amelyek sokára, és csak sok tartalék tápanyag felhasználásával gyógyulnak be.

Ha a diót későn takarítjuk be vagy sokáig a földön hevert, akkor a fás héja elbarnul, sokat veszít a tetszetősségéből. Az ilyen diót tessék vashálóra, rostára teríteni, és alatta elégetni egy-két kénlapot, amitől kifehéredik.

A begyűjtött diót szikkasztani kell napos, szellős helyen, hogy a felesleges nedvességét leadja. Csak ezután rakjuk a diót juta vagy papírzsákba, és vigyük a száraz, szellős tárolóhelyre. A betárolt diónak a téli fagy nem árt!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu