1 órája
Egy gondosan megalkotott helyi építési szabályzat sok bosszúságtól kímélheti meg a település lakóit
A kormány az elmúlt időszakban számos olyan intézkedést hozott, amellyel a megfizethető új lakások építését szeretné elősegíteni. Az ágazati szakemberek bizakodók: öt éven belül 50 000 új lakásra számítanak országszerte.
Baranyában jelenleg is több olyan beruházás van folyamatban, ahol új lakásokat értékesítenek, és ezek jó része megfelel az Otthon Start program által támasztott követelményeknek, így az épülő lakások akár a népszerű kamattámogatott hitellel is megvásárolhatók.
Természetesen mind a családi, mind a társasházak építése során be kell tartani a jogszabályi előírásokat. Ezt a kormányhivatal építésügyi hatósága ellenőrzi, fontos azonban kiemelni, hogy a hatósági döntéseket az önkormányzati képviselők által elfogadott helyi építési szabályzat alapozza meg.
Az önkormányzat által rendeletbe foglalt szabályok határozzák meg például, hogy egy adott városrészben milyen magas lehet egy épület, hány lakást lehet benne kialakítani, vagy milyen célra használható. A meglévő épületek rendeltetésmódosítása – például ha valaki családi házból társasházat, vagy üzlethelyiségből lakást alakít ki – szintén önkormányzati hatáskör. Ezeket a kérelmeket a települési főépítész szakmai segítségével az önkormányzat bírálja el, és dönt arról, hogy az átalakítás illeszkedik-e a meglévő környezethez, a város arculatához.
Az új építésű lakások kapcsán gyakran előkerülnek a napjainkban általánosságban is komoly gondot okozó parkolási problémák is. Fontos tudni, hogy az építési engedélyekhez szükséges parkolóhelyek számát szintén az önkormányzat által alkotott helyi építési szabályzat írja elő. A parkolási rend kialakítása, az utcák forgalomszabályozása szintén önkormányzati feladat, míg a közterületek karbantartása tulajdonosi felelősség.
Sok félreértés adódik abból, hogy a lakosság nem megfelelő helyen jelzi a lakókörnyezettel kapcsolatos igényét, problémáit. Ha valaki úgy érzi, hogy egy városrészben túlzottá vált a beépítés, vagy meg kellene őrizni a régi utcaképet, nem a kormányhivatal építésügyi hatóságnál kell kopogtatnia, hanem az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati képviselőknél, hiszen ők tudják módosítani azokat az előírásokat, amelyek alapján az építésügyi hatóság az engedélyezés során eljárni kénytelen.