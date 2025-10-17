Egy gondosan megalkotott helyi építési szabályzat sok bosszúságtól kímélheti meg a település lakóit

Baranyában jelenleg is több olyan beruházás van folyamatban, ahol új lakásokat értékesítenek, és ezek jó része megfelel az Otthon Start program által támasztott követelményeknek, így az épülő lakások akár a népszerű kamattámogatott hitellel is megvásárolhatók.

Természetesen mind a családi, mind a társasházak építése során be kell tartani a jogszabályi előírásokat. Ezt a kormányhivatal építésügyi hatósága ellenőrzi, fontos azonban kiemelni, hogy a hatósági döntéseket az önkormányzati képviselők által elfogadott helyi építési szabályzat alapozza meg.