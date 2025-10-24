október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bosszúságot okoztak egyes üzletek

3 órája

Kasszabotrány: sok nyugdíjas így bukja el az élelmiszer-utalványt

Címkék#élelmiszer utalvány#nyugdíjas#kedvezmény#pénztáros

Az elmúlt hetekben két olvasói levél is érkezett, amelyek nagy visszhangot váltottak ki. Mindkettő a nyugdíjasok számára biztosított élelmiszer-utalványok beváltásával kapcsolatos tapasztalatokat osztotta meg.

Bama.hu

Az egyik levélíró arról számolt be, hogy az áruházakban gyakran hiányos a tájékoztatás az élelmiszer-utalványok és kuponok kapcsán, a kedvezmények feltételei nem egyértelműek, és a pénztárnál csak a vásárlás végén derül ki, hogy mikor jár a kupon és mikor nem. Egy másik olvasónk konkrét példát is leírt: több utalvánnyal szeretett volna fizetni, de a pénztáros csak egyetlen kupont adott, mondván, vásárlásonként csak egy érvényesíthető – ezt azonban előzetesen senki sem közölte vele.

z egyik levélíró arról számolt be, hogy az áruházakban gyakran hiányos a tájékoztatás az élelmiszer-utalványok és kuponok kapcsán
z egyik levélíró arról számolt be, hogy az áruházakban gyakran hiányos a tájékoztatás az élelmiszer-utalványok és kuponok kapcsán.
Fotó: MW

A tapasztalatok szerint a nyugdíjasok támogatását szolgáló élelmiszer-utalvány alapvetően jó és hasznos segítség, hiszen sok idős ember számára könnyebbséget jelent a mindennapi kiadásokban. Ugyanakkor a vásárlások során fontos lenne, hogy a kereskedők egyértelmű, teljes körű tájékoztatást adjanak, és korrekten, türelemmel bánjanak a nyugdíjas vásárlókkal.

Az említett olvasói leveleket korábbi cikkeink között, itt, és itt találják.

További információ a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát illetően

Nem kapta meg a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt? Ne aggódjon, még nem késő! Korábbi cikkünkben részletesen leírtuk, mit kell tennie, hol veheti át az utalványt, és meddig használhatja fel. Itt olvashat róla, ha nem akar lemaradni a támogatásról!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu