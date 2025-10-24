3 órája
Kasszabotrány: sok nyugdíjas így bukja el az élelmiszer-utalványt
Az elmúlt hetekben két olvasói levél is érkezett, amelyek nagy visszhangot váltottak ki. Mindkettő a nyugdíjasok számára biztosított élelmiszer-utalványok beváltásával kapcsolatos tapasztalatokat osztotta meg.
Az egyik levélíró arról számolt be, hogy az áruházakban gyakran hiányos a tájékoztatás az élelmiszer-utalványok és kuponok kapcsán, a kedvezmények feltételei nem egyértelműek, és a pénztárnál csak a vásárlás végén derül ki, hogy mikor jár a kupon és mikor nem. Egy másik olvasónk konkrét példát is leírt: több utalvánnyal szeretett volna fizetni, de a pénztáros csak egyetlen kupont adott, mondván, vásárlásonként csak egy érvényesíthető – ezt azonban előzetesen senki sem közölte vele.
A tapasztalatok szerint a nyugdíjasok támogatását szolgáló élelmiszer-utalvány alapvetően jó és hasznos segítség, hiszen sok idős ember számára könnyebbséget jelent a mindennapi kiadásokban. Ugyanakkor a vásárlások során fontos lenne, hogy a kereskedők egyértelmű, teljes körű tájékoztatást adjanak, és korrekten, türelemmel bánjanak a nyugdíjas vásárlókkal.
