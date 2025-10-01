október 1., szerda

Pécsen is polcra kerülhettek

14 perce

Baranyai vásárlók veszélyben? Félrevezető reklámok miatt indult vizsgálat

A helyi patikákban, boltokban is egyre gyakrabban találkozhatunk étrend-kiegészítőkkel, így különösen fontos a tudatos vásárlás.A Gazdasági Versenyhivatal újabb figyelmeztetést adott ki: három vállalkozással szemben is vizsgálat indult, mivel olyan reklámokat tettek közzé, amelyek félrevezethetik a vásárlókat.

Tóth Viktória

A cégek élelmiszereket, vitaminokat, étrend-kiegészítőket – sőt, egy esetben kozmetikumokat – kínáltak úgy, mintha azok gyógyhatású készítmények lennének. Ez a baranyai fogyasztókat is érintheti, hiszen az online rendelhető termékek könnyen eljuthatnak Pécsre és a megye kisebb településeire is.

Vitaminok és étrend-kiegészítők kerültek górcső alá
Vitaminok és étrend-kiegészítők kerültek górcső alá (illusztráció)
Fotó: KOVACS BENCE

A vizsgálat három céget érint: a magyarországi BGB Interherb Élelmiszer Kereskedelmi Kft.-t, a Swan Med Hungary Kft.-t és a szlovéniai Nutrisslim d.o.o.-t. A GVH előzetes megállapításai szerint mindhárman olyan állításokat használtak kommunikációjukban, reklámjukban, amelyek nem engedélyezettek, és indokolatlanul sugallták, hogy termékeik betegségek megelőzésére vagy kezelésére is alkalmasak.

Külön kifogásolták, hogy a BGB Interherb és a Swan Med szakemberek ajánlásaira hivatkozott, ami tisztességtelen gyakorlatnak számít. A Swan Med „DotsDiet” termékeinél ráadásul azt is állították, hogy a kiegyensúlyozott étrend önmagában nem biztosít elég tápanyagot. Ez nemcsak félrevezető, hanem a tápanyag-összetételről is pontatlan információt adhatott.

A szlovén Nutrisslim esetében a hatóság azt is vizsgálja, hogy jogosulatlanul tüntették-e fel az Európai Unió ökológiai jelzését és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság logóját.

vitaminok és étrend-kiegészítők
Vitaminok és étrend-kiegészítők
Fotó: Fehér Gábor

Mit érdemes tudni a baranyai vásárlóknak az étrend-kiegészítőkről?

Pécsen és a vármegye többi részén is egyre többen keresik az alternatív, természetesnek mondott készítményeket, így a helyi vásárlóknak érdemes különösen körültekintően ellenőrizni, hogy mit rendelnek vagy vásárolnak meg.

A GVH hangsúlyozza: az uniós szabályok egyértelműek. Élelmiszernek vagy étrend-kiegészítőnek nem tulajdonítható gyógyhatás, és az egészségre vonatkozó ígéretek is csak tudományosan igazolt, szigorúan meghatározott formában tehetők. A most indult eljárások nem jelentik automatikusan a jogsértés kimondását, a vizsgálat célja a tények tisztázása. A hivatalnak három hónap áll rendelkezésére az ügyek lezárására.

A Gazdasági Versenyhivatal korábban csaló webáruházakkal szemben intézkedett. 

 

