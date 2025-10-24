Ezrek lepték el Pécset – óriási volt az érdeklődés

A design idén újra összekötötte az országot: 10 városban, több mint 200 programmal és több mint 26 ezer látogatóval zárult a Budapest Design Week (BDW), Magyarország legnagyobb designipari eseménysorozata. A programok a design teljes spektrumát felölelték – a tárgykultúrától a digitális innováción át a képző és iparművészetekig –, és ismét bebizonyították, hogy a magyar kreativitás egyszerre épít a hagyományokra és a jövőre, emellett azt is, hogy nemcsak a magyar közönséget, hanem a nemzetközi szakmát is képes megszólítani. A designhét központi eseménye, a 360 Design Budapest kiállítás is rekordszámú látogatót vonzott.