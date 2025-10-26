10 perce
Fenntarthatósági konferenciát rendeztek Pécsen
Közös gondolkodás a fenntartható fejlődési célok megvalósítása érdekében címmel tartottak szakmaközi konferenciát a napokban Pécsen, a Civil Közösségek Házában.
Forrás: Shutterstock / Illusztráció
Fotó: Anton Gvozdikov
A Köztársaság Téri Zöld Óvoda Bázisintézmény által szervezett konferencia célja a fenntarthatóság minél több szempontból történő megközelítése, valamint olyan szervezetek, köznevelési és oktatási intézmények működésének megismerése volt, amelyek a fenntarthatósági szemléletformálás szempontjából inspirálóak lehetnek és lehetőséget adhatnak az együttműködésre.
A konferencián a Mecsekerdő Zrt. is részt vett, a témával az erdőgazdálkodás és erdőpedagógia területén a mindennapokban aktívan foglalkozó szervezetként. Ripszám István vezérigazgató a fenntartható erdőgazdálkodásról és a felnövekvő generációk szemléletformálásában történő szerepvállalásról tartott előadást.