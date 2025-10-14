október 14., kedd

Helén névnap

15°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jubileumi csúcstalálkozó

1 órája

Franc & Franc: újabb teltházzal jelentkezik Villány

Címkék#jubileum#bor#Franc & Franc#borász

Alig ocsúdhatnak föl a Villányi Vörösbor Fesztivál közönségcsalogató sikeréből a látogatók, máris újabb teltházas eseménnyel, a Franc & Franc csúccsal jelentkezik a város. A Franc & Franc egyaránt tartogat különlegességeket a szakmai és a laikus borkedvelők számára is.

Kaszás Endre

Idén tíz esztendős a Franc & Franc Fórum, a villányi vörösbort méltán fémjelző jubileumi csúcson extra programokkal készülnek a szervezők.

A villányi Franc & Franc hagyományosan megmozgatja a vörösborok kedvelőit
A villányi Franc & Franc hagyományosan megmozgatja a vörösborok kedvelőit
Fotó: MW / Forrás:  MW

A Franc & Franc Fórum november 21-én, pénteken 9.30 órától kerül megrendezésre, melynek a villányi Bock Borászat konferenciaterme ad otthont. A szakmai tanácskozáson az elmúlt tíz év legizgalmasabb témáiból hozunk egy gazdag válogatást.  A fórum nyitóelőadásaként az azonos területről, ám különböző szüreti időpontból származó cabernet franc borokat veszik górcső alá, majd a 2025-ben legjobbnak választott 12 Villányi Franc, a TOP12 bemutatkozása következik Horkay András nemzetközi borakadémikus és a TOP12 borászatok személyes prezentálásában.
Igazán extra programpontnak ígérkezik, hogy a legnagyobb hazai vörösbor csúcstalálkozón a legnépszerűbb cabernet franc termelő országok mutatkoznak be neves szakértők előadásában. Az európai régiókból Toszkána és Loire Pasi Ketolainen finn Master of Wine, míg az újvilági területek közül Amerika – California, Chile, Argentína – Peter McCombie Master of Wine prezentálásában kerül bemutatásra. Vendégelőadó érkezik egyenesen Dél-Afrikából, aki három bort mutat be a szakmai program keretében.

A villányi Franc & Franc Fórumról idén sem marad el a borászok kerekasztal-beszélgetése

A nap zárásaként „Villány évtizedeken át” kerekasztal keretében véleményezhetik a beszélgetésben résztvevő szakemberek a konferencia konklúzióit, kiemelve a villányi tapasztalatokat.

A rendezvényre szakmai és laikus s borkedvelő oldalról is megkülönböztetett az érdeklődés, túlzás nélkül borítékolható a teltházas találkozó.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu