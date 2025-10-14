Franc & Franc: újabb teltházzal jelentkezik Villány

Idén tíz esztendős a Franc & Franc Fórum, a villányi vörösbort méltán fémjelző jubileumi csúcson extra programokkal készülnek a szervezők.

A villányi Franc & Franc hagyományosan megmozgatja a vörösborok kedvelőit

A Franc & Franc Fórum november 21-én, pénteken 9.30 órától kerül megrendezésre, melynek a villányi Bock Borászat konferenciaterme ad otthont. A szakmai tanácskozáson az elmúlt tíz év legizgalmasabb témáiból hozunk egy gazdag válogatást. A fórum nyitóelőadásaként az azonos területről, ám különböző szüreti időpontból származó cabernet franc borokat veszik górcső alá, majd a 2025-ben legjobbnak választott 12 Villányi Franc, a TOP12 bemutatkozása következik Horkay András nemzetközi borakadémikus és a TOP12 borászatok személyes prezentálásában.

Igazán extra programpontnak ígérkezik, hogy a legnagyobb hazai vörösbor csúcstalálkozón a legnépszerűbb cabernet franc termelő országok mutatkoznak be neves szakértők előadásában. Az európai régiókból Toszkána és Loire Pasi Ketolainen finn Master of Wine, míg az újvilági területek közül Amerika – California, Chile, Argentína – Peter McCombie Master of Wine prezentálásában kerül bemutatásra. Vendégelőadó érkezik egyenesen Dél-Afrikából, aki három bort mutat be a szakmai program keretében.

A villányi Franc & Franc Fórumról idén sem marad el a borászok kerekasztal-beszélgetése

A nap zárásaként „Villány évtizedeken át” kerekasztal keretében véleményezhetik a beszélgetésben résztvevő szakemberek a konferencia konklúzióit, kiemelve a villányi tapasztalatokat.

A rendezvényre szakmai és laikus s borkedvelő oldalról is megkülönböztetett az érdeklődés, túlzás nélkül borítékolható a teltházas találkozó.