Pétáv

Brutális tartozás Pécsen – Mikor kapcsolják ki a nem fizetőknél a fűtést?

Szerencsések lehetnek a pécsiek, hiszen remek eredményt fűtöttek össze. De nem csak rajtuk múlott a távhő cég nyeresége, rengetegen tartoznak a fűtési számlával.

Bóka Máté Ciprián
Brutális tartozás Pécsen – Mikor kapcsolják ki a nem fizetőknél a fűtést?

Mikor kapcsolják le a fűtést a nem fizetőknél? A PÉTÁV tájékoztatóját is bemutatjuk.

Forrás: MW

A pécsi távhőszolgáltató, a PÉTÁV Kft. kellemes pénzügyi eredménnyel, de hűvösebb fizetési fegyelemmel zárta 2025 első félévét. A több tízezer pécsi fűtéséről gondoskodó cég beszámolója szerint a lakosság mintegy 26,9 terajoule-lal kevesebb hőt használt fel a vártnál, mégis 93 millió forinttal nagyobb nyereséget ért el a tervezetthez képest. 

A fűtéssel is tartozik a városi sportcég
Brutális fűtési kintlévősége van az önkormányzati intézményeknek, lakásoknak
Fotó: Löffler Péter

Többet nyertek a takarékos üzemeltetésen 

A társaság az idei első hat hónapban 776,3 TJ hőt vásárolt, ami közel 27 TJ-val kevesebb a tervezettnél. A cég magyarázata szerint a külső hőmérséklet alig 0,02 °C-kal volt alacsonyabb a tervezettnél, ám a takarékos üzemeltetés és az energiahordozók olcsóbb beszerzése miatt a kiadások jelentősen mérséklődtek. Ennek eredményeként a PÉTÁV 440,3 millió forintos adózás előtti eredményt ért el. A társaság szerint az év végére kitűzött célok tarthatók.

A pécsiek „fűtöttek össze” a pluszhoz?

A nyereség növekedése tehát nem a bevételek bővülésének, hanem elsősorban a megtakarításoknak köszönhető. A hőszolgáltatásból származó bevételek közel 46 millió forinttal elmaradtak a tervezettől, miközben a vásárolt hőenergia költsége több mint 150 millióval alacsonyabb volt.
A számok azt mutatják: a pécsiek takarékosabban fűtöttek, de a szolgáltató így is jelentős pluszt termelt. A „túlfűtött” eredmény tehát valójában a kevesebb fogyasztás és az olcsóbb hőbeszerzés kombinációja lett.

Brutális fűtési számla: félmilliárddal tartoznak a pécsiek

Miközben az eredmény növekedett, a kintlévőségek is megugrottak

A 30 napon túli tartozások összege 507 millióról 571 millió forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest. 

Az önkormányzati kintlévőségek 135 millió forinttal emelkedtek, és már átlépték a 400 milliós határt, amit csak részben ellensúlyoz a nem önkormányzati fogyasztóknál tapasztalt, 71 milliós csökkenés. Az önkormányzati Pécsi Sport Nonprofit Zrt. tartozása 102 millió forinttal nőtt egy év alatt.

A lakossági kintlévőség ugyan 69 millió forinttal csökkent, de még mindig meghaladja a 300 milliót, miközben a nem lakossági szegmensben 133 millió forintos növekedés figyelhető meg és 255 millió forintra rúg.

Mikor kapcsolhatják ki a fűtést a nem fizetőknél?

A PÉTÁV weboldalán elérhető tájékoztató dokumentum szerint, ha a felhasználó nem rendezi számláját, először emlékeztetőt, majd hivatalos felszólítást kap, és 15 nap áll rendelkezésére a tartozás kiegyenlítésére. Ha ezután sem fizet, a szolgáltató fizetési meghagyást és végrehajtási eljárást kezdeményezhet.

Amennyiben a tartozás 60 napnál régebbi, a PÉTÁV a szolgáltatás felfüggesztését is kezdeményezheti. A cég ugyanakkor részletfizetési megállapodást is kínál az érintett ügyfeleknek.

 

