Befektetés

2 órája

Ebből most sokan plusz pénzt csinálnak Pécsen – és te is megteheted!

Címkék#árak#ingatlanpiac#garázs

A garázs egy különleges kategória az ingatlanpiacon. Nem csak az extra szolgáltatásai miatt, hanem azért is, mert a garázs vásárlása befektetési szándékkal is szóba jöhet. Pécsen különösen komoly fantázia van ebben.

Kaszás Endre

Akinek van, az azért, aki keresi, az pedig azért tudja, hogy a baranyai vármegyeszékhelyen mekkora kincs a garázs és a garázsépítés. A pécsi ingatlanpiac ugyanis messze alul van kalibrálva garázs tekintetében. Nem kizárólag a lakótelepek miatt, ahol a tömbházak építése idején nem igazán számítottak arra, hogy egy-egy család adott esetben majd két-három autót is használ. És ezt még tovább erősíti, hogy az utóbbi évtizedek építési szabályozásai ellenére a történelmi belváros sem hemzseg a garázsoktól.

A garázs értéke folyamatosan emelkedik, ráadásul bérleti díjat is hozhat
Fotó: MW / Forrás:  MW

A legtöbb vásárló saját célra keresi a garázst Pécsen, az utóbbi időben azonban megjelent a befektetési célú kereslet is ezen a téren. Ennek az újdonsült trendnek a motivációja kettős. Egyrészt egy garázs megvásárlásához - többnyire - nem kellenek súlyos tízmilliók, másrészt pedig a már vázolt hiányszituáció miatt szinte biztosan ki lehet adni ezt az ingatlantípust.

A pécsi garázspiacon körülnézve azt látjuk, hogy a kínálat alsó értékhatára 3 millió forint, a legdrágább garázst pedig 18 millió forint fölött ajánlják. Az autótárolók zömét 5 és 9 millió forint közé árazták be a tulajdonosok. Ami pedig a bérleti díjakat illeti, azok lokációtól és színvonaltól függően 10 és 40 ezer forint között mozognak havonta. A legtöbb garázst 20 és 30 ezer forint között adják ki.

A garázs ötletek gyakran megfordulnak a befektetők fejében

A befektetői gondolkodást erősíti Pécsen, hogy – miként az albérletek esetében is – a bérleti díjak, ha nem is évente, de követik az inflációt. A garázsok árának drágulása pedig gyakorlatilag töretlennek mondható a megyeszékhelyen. Egy gyakorlati példán szemléltetve ezt akár azt is jelentheti, hogy egy kertvárosi garázs ára az elmúlt tíz év alatt akár megkétszereződhetett.

 

