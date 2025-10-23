október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Izgulunk

1 órája

Hargitai János elárulta, szerinte mi lehet majd a mohácsi Duna-híd neve

Címkék#Dél-Dunántúl#kapcsolat#forint#gazdaság#híd#Magyarország

A mohácsi Duna-híd építése a dél-magyarországi logisztika legfontosabb beruházásává vált: a projekt a szerb és nyugat-európai teherforgalmat is új irányba terelheti. A négysávos híd nemcsak közlekedési, hanem gazdasági híd is – ezekről beszélgetett a Világgazdaság újságírójával Hargitai János országgyűlési képviselővel, aki azt is elárulta, hogy végül mi lehet majd a mohácsi Duna-híd neve.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)

A mohácsi Duna-híd az M6-os autópálya déli szakaszával együtt - amelynek építése a végéhez közeledik - a Dél-Dunántúl legnagyobb infrastrukturális beruházása. A 756 méteres, négysávos híd építése mostanra látványos szakaszába lépett: a mederpillérek már készülnek, a Clark Ádám úszódaru segítségével hat darab, egyenként 160 tonnás kéreg­elem kerül a Duna fenekére. Hargitai János országgyűlési képviselő a helyszínen a Világgazdaságnak azt mondta: „Nem egy várost elkerülő, hanem egy városba beépülő hidat építünk."

 

A híd eredeti, tíz évvel ezelőtti tanulmányai még helyi forgalommal számoltak, ám ez a koncepció azóta gyökeresen megváltozott. Ma már a projekt célja, hogy szerves része legyen a nemzetközi tranzitútvonalaknak: a szerb és török áruforgalom Nyugat-Európa felé részben Magyarországon, Mohácson keresztül halad majd.

A szerbek a maguk gazdasági forgalmát Magyarországon keresztül akarják lebonyolítani. Ezért Hercegszántónál nagy áteresztő képességű határátkelő épül, és az 51-es főút Baja és Mohács között kétszer két sávossá válik - mondta Hargitai. A forgalom tehát a Hercegszántó-Szeged-Mohács-Pécs-tengelyen juthat el Nyugat-Európába, elkerülve Budapestet és az M5-ös autópálya zsúfolt szakaszait. Ez a hálózat - ahogy a képviselő fogalmazott - „a vidéki nagykörút" része, mely Nyíregyházától Szegeden és Mohácson át Pécsig köti össze az ország déli és keleti gazdasági központjait.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint a híd megnyitásával az 51-es út teherforgalmi szerepe radikálisan átalakul: az áruszállítás déli irányba terelődik, a Duna-híd így egy gazdasági gyorsforgalmi út egyik pillére lesz. Egy kis szeletét már át is adták ennek a nagy úthálózatnak: a múlt héten használatba vehették az autósok a készülő út egy teljesen új szakaszát, valamint a frissen elkészült turbó körforgalmat is.

Kulcsfontosságú lesz a mohácsi Duna-híd

A mohácsi Duna-híd közvetlenül kapcsolódik a térség gazdasági terveihez. Az ipari park bővítése, az új gazdasági kikötő megépítése (melynek kivitelezése ugyan átmenetileg szünetel, de folytatására a forrásokat már megítélték) lehetővé teszi, hogy a város multimodális logisztikai csomóponttá váljon. A Duna menti szállítás, az M6-os gyorsforgalmi kapcsolat és a híd együttese olyan infrastrukturális környezetet teremt, amely:

- csökkenti a szállítási időt a szerb és horvát határ irányába,
- új ipari beruházások betelepülését ösztönzi (különösen az autóipar és gépgyártás terén),
- és várhatóan 15-20 ezer főnyi régiós munkaerőpiacot is bekapcsol a nyugat-európai ellátási láncba.

A Pécs-Szeged közúti kapcsolat megerősödése pedig lehetővé teszi, hogy a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl gazdasága közvetlen kapcsolatba kerüljön, ami eddig hiányzott a magyar infrastruktúrából.
Mi lesz a mohácsi Duna-híd neve?

A névválasztás kérdésében Hargitai János úgy véli, nem lehet kétség: a híd II. Lajos király nevét kell hogy viselje, így méltó emléket állíthatna annak az uralkodónak, aki a mohácsi csatában 1526. augusztus 29-én életét vesztette. A csata a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiája volt, hiszen ekkor nemcsak a király, hanem a magyar államiság középkori formája is elbukott. A fiatal, mindössze húszéves II. Lajos menekülés közben vesztette életét, testét napokkal később találták meg a Csele-patakban.

A mohácsi vereség a közép-európai hatalmi viszonyokat is alapjaiban rendezte át: megnyitotta az utat a török hódítás előtt, és évszázadokra meghatározta a régió politikai térképét. Mindez máig mélyen beépült a magyar kollektív emlékezetbe, és Mohács nevét a történelem egyik szimbólumává tette.

Éppen ezért a „II. Lajos király-híd" elnevezés nem csupán történelmi gesztus lenne, hanem felidézné Mohács tragikus, de identitásképző múltját, és egyben közép-európai szimbólumként is értelmezhető, „hiszen II. Lajos cseh és magyar király volt, azaz az összefogás, a kulturális közelség és a határon átívelő együttműködés jelképe".

 

Támadják a mohácsi Duna-híd-projektet, de tévednek

A közelmúltban több sajtóorgánum is beszámolt arról, hogy a nettó 306 milliárd forintból épülő mohácsi Duna-hídon mindössze napi 600 autó fog átkelni a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya szerint. Ahogy korábban említettük, ezek az adatok 2015-ből származnak, amikor még közel sem beszélhettünk olyan regionális gazdasági fejlesztésről, mint most, 2025-ben. Lázár János építési és közlekedési miniszter is elmondta, hogy a mohácsi híd jelenlegi nettó 306 milliárd forintos költsége magában foglalja a rávezető és a további útvonalak építését is, tehát nem csak maga a hídszerkezet kerül ennyibe, ahogy azt többen megírták.

Továbbá Lázár Jánost arról is kérdezték, miként lehetséges, hogy a csaknem három kilométer hosszú és több mint 600 méter magas kínai Kujcsou tartományban épült Huajiang Grand Canyon híd átszámítva mintegy százmilliárd forintból épült fel, addig a mohácsi Duna-híd költsége ennek csaknem a háromszorosa.

Ahogy korábban már elhangzott, Mohácson nemcsak a híd kerül nettó 306 milliárd forintba, hanem a hozzá tartozó úthálózat is. A kínai sajtóból rendelkezésre álló adatok szerint a 2,1-2,2 milliárd jüanos (99,83 milliárd forint) összeg csak a híd költségére vonatkozik, nem a teljes gyorsforgalmi útszakasz ára - annak teljes költsége 24,3 milliárd jüan (1155 milliárd forint).

A Huajiang híd ugyan elsőre olcsóbbnak tűnhet a készülő mohácsi Duna-hídnál, de a két beruházás teljesen eltérő műszaki, földtani és környezeti feltételek között valósul meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu