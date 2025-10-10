Jó hír, nem kell hónapokat várni: már most megérkezhet a pluszpénz!

A NAV baranyai ügyfélszolgálatain máris nagyon sokam érdeklődnek a háromgyerekes anyák szja-mentességét biztosító kedvezmény iránt. A tájékozódó ügyfeleket elsősorban a kedvezményezettek köre, az érvényesítéssel kapcsolatos tennivalók érdeklik, no és természetesen az, hogy mennyi plusz pénzre számíthatnak havonta az új lehetőség kapcsán.

Baranyában is örülhetnek a háromgyerekes anyák és családok, az ő életüket könnyíti meg a kedvezmény bevezetése

Fotó: MW / Forrás: MW

- Munkabér esetén 15% szja és 18,5% tb-járulékot kell fizetnie az adózónak, amit a munkáltató von le. Amennyiben egy háromgyermekes anya minimálbért, azaz 290800 forintot keres, akkor a 15%-os szja-fizetési kötelezettsége 43620 forint lenne. Az új mentesség szerint ezt az összeget már nem kell megfizetnie, tehát ennyivel magasabb lesz a nettó összeg a fizetésében, ami plusz anyagi forrást jelent a család számára. A 18,5%-os tb-járulékot továbbra is meg kell fizetni - vezette le érdeklődésünkre a kedvezmény menetét Barlai Krisztina, a NAV Baranya megyei szóvivője.

Arányait tekintve a kedvezmény más, magasabb fizetéseknél is hasonló módon érvényesül, magasabb plusz összegeket eredményezve.

Ez a kedvezmény nincs életkorhoz kötve.

- Három gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül jogosult volt (ideértve azt a gyermeket is, aki után az anya családi pótlékra jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnt meg), és az említett gyermekek száma három - avatott be a részletekbe a felkért szakértő.

A háromgyerekes anyák adókedvezménye év közben is érvényesíthető

Barlai Krisztina azt is elmondta, hogy a kedvezmény év közben, illetőleg az éves adóbevallás alkalmával is érvényesíthető, akár abban az esetben is, ha a harmadik gyermek időközben születik meg a családba.

Ha valakinek segítségre, információra van szüksége a lehetőséggel kapcsolatban, az sem marad egyedül.

- A három gyermeket nevelő anyák kedvezményéről részletesebb tájékoztatás olvasható a NAV honlapján az „Szja adóalap-kedvezmények” című, 73. számú információs füzetben. Tájékoztatás kérhető a témában a 1819-es Infóvonalon vagy bármelyik NAV ügyfélszolgálaton is - mondta érdeklődésünkre a szóvivő.