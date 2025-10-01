október 1., szerda

Mai évfordulók
Hatalmas áttörés: gigantikus öntözőhálózat épült ki Baranyában!

Címkék#hektár#vezetékrendszer#öntözés

Kaszás Endre

A baranyai gazdák nem kis örömére 686 hektárral nőtt az öntözött területek nagysága a megyében, miután befejeződött a Kislippó és Ormány térségében megvalósított öntözőfejlesztés. A SZABADICS Group és az AQUAPROFIT közös megvalósításában létrejött kétmillió köbméteres tározókapacitás és a 27 kilométer hosszú vezetékrendszer nyit új távlatokat az öntözéses termesztésben.

A Kislippó–Ormány beruházás olyan mintát kínál, amely más térségekben is alkalmazható: több települést összekapcsoló, tározókkal és modern vezetékrendszerrel, szivattyúkkal és öntözőberendezésekkel ellátott hálózatokat érdemes kiépíteni. A SZABADICS Group és az AQUAPROFIT kivitelezésében létrejött fejlesztés Mohácstól kis híján a déli határig vezetheti Baranya öntözőhálózatát.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
