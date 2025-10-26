október 26., vasárnap

Hírlevél
38 perce

Havi tízezer forintért ajánlják az új lakásokat Baranyában

Gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett fiatalok számára hirdet nyílt pályázatot a Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program.

Kaszás Endre
Havi tízezer forintért ajánlják az új lakásokat Baranyában

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: shisu_ka

Az öt évre szóló bérleti jogra olyan 18-35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a nettó bérminimumot.

Az ajánlott baranyai lakások közül kettő Komlón, egy Pécsen, egy pedig Szigetváron található. Az ingatlanok 51-65 négyzetméteresek, felújítottak, hosszú távú lakhatásra alkalmasak. A bérleti díjuk az első évben mindössze 10 ezer forint havonta, és kauciót sem kell fizetni. A lakást a harmadik év után kedvező feltételek mellett akár meg is vásárolhatják.

 A pályázatra jelentkezni 2025. november 12-ig lehet. További részletes információk: https://mrkl.hu/lepj-gyermekvedelmi-lakasalap/

 

