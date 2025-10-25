Beszállítók
55 perce
Ilyen esély ritkán adódik: új kapuk nyílnak a pécsi vállalkozások előtt
Forrás: Shutterstock / Illusztráció
Fotó: Antonio Guillem
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által támogatott Vállalkozásfejlesztési Program 2025 részeként, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a hazai kamarai hálózat idén ősszel Országos Kamarai Beszállítói Programot valósít meg: a 7 régiós rendezvényből álló programsorozat egyes rendezvényein a résztvevők beszállítóként új piacokat találhatnak az egyes régiók nagyvállalatainál.
A pécsi régiós fórumra, amelyet november 13-án 9-16 óráig rendeznek meg a Pécsi Kereskedelmi Központban - tizenkét meghatározó nagy, többségében nemzetközileg is jegyzett cég jelezte beszállítók fogadására szóló igényét.
