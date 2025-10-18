Ismét használható a Busó-körforgalom, Baranyában egyedülálló csomópont épült

Azt írták, a turbó körforgalom, amellett, hogy a legbiztonságosabb, a legnagyobb átbocsátó-képességű csomópont is szintbeli keresztezés esetén.

A Busó-körforgalom a Mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat fejlesztésére irányuló projekt részeként valósult meg, mely a jövő év közepétől, az M6 autópálya felé vezető 2×2 sávos út megépítését követően a Mohács településen élők, illetve az 56. számú főúton észak-déli viszonylatban, valamint az ez irányból az M6-os autópálya felé közlekedő forgalom számára nyújt majd lehetőséget a gördülékeny közlekedésre.