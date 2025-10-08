Itt ingyen tanulhatsz szakmát, sőt, még fizetnek is

Közel 100 ingyenes szakmai képzésre hívja fel a figyelmet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Az új szakmákat, szakmai kompetenciákat nyújtó kurzusokat a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum iskolái, valamint a PTE Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző iskola bonyolítják Baranyában.

A lehetőség mindenki előtt nyitva áll: pályakezdők, munkahelyváltók, kisvállalkozók, de akár már meglévő munkavállalók is belevághatnak a képzésekbe – méghozzá a munkáltató aktív támogatásával és komoly pénzügyi előnnyel.

A duális szakképzés rugalmassága lehetővé teszi, hogy a képzést maga a munkáltató szervezze meg a saját dolgozójának – tehát nem kell új munkaerőt keresni, a meglévőt lehet tovább képezni, és közben jelentős adókedvezmény vehető igénybe. A képzések a tanév során bármikor indulhatnak.