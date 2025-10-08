október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lehetőség

1 órája

Itt ingyen tanulhatsz szakmát, sőt, még fizetnek is

Címkék#kurzus#munkaerő#Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara#szakma

Kaszás Endre
Itt ingyen tanulhatsz szakmát, sőt, még fizetnek is

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Chinnapong

Közel 100 ingyenes szakmai képzésre hívja fel a figyelmet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Az új szakmákat, szakmai kompetenciákat nyújtó kurzusokat a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum iskolái, valamint a PTE Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző iskola bonyolítják Baranyában.

A lehetőség mindenki előtt nyitva áll: pályakezdők, munkahelyváltók, kisvállalkozók, de akár már meglévő munkavállalók is belevághatnak a képzésekbe – méghozzá a munkáltató aktív támogatásával és komoly pénzügyi előnnyel.

A duális szakképzés rugalmassága lehetővé teszi, hogy a képzést maga a munkáltató szervezze meg a saját dolgozójának – tehát nem kell új munkaerőt keresni, a meglévőt lehet tovább képezni, és közben jelentős adókedvezmény vehető igénybe. A képzések a tanév során bármikor indulhatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu