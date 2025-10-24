Munkapiac
2 órája
Karriernapra várják a középiskolásokat és az egyetemistákat
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara (PTE TTK) idén először rendezi meg Karriernapját november 20-án, amelyhez kiállítóként várják a munkaerőpiacon aktív vállalkozásokat és szervezeteket.
A rendezvény kivételes alkalom a térség tehetséges hallgatóival és friss diplomásaival való közvetlen találkozásra, gyakornoki és álláslehetőségek bemutatására – személyesen és modern e-poszter állomásokon keresztül is.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre