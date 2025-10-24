október 24., péntek

Karriernapra várják a középiskolásokat és az egyetemistákat

Címkék#PTE TTK#Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara#Karriernap#egyetemista#munkaerőpiac#rendezvény

Kaszás Endre

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara (PTE TTK) idén először rendezi meg Karriernapját november 20-án, amelyhez kiállítóként várják a munkaerőpiacon aktív vállalkozásokat és szervezeteket. 

A rendezvény kivételes alkalom a térség tehetséges hallgatóival és friss diplomásaival való közvetlen találkozásra, gyakornoki és álláslehetőségek bemutatására – személyesen és modern e-poszter állomásokon keresztül is.

 

