Szigetváron van Magyarország egyik legnagyobb kivibirtoka (GALÉRIA+VIDEÓ)

– A kezdetekkor évről évre, sok kemény munkával sikerült egyre több területet vásárolni. Mára már közel két hektáron, 845 növényből álló kiviültetvényen dolgozunk – meséli büszkén Ujházi Tamás. A farm 2017-ben indult, de az ötlet ennél jóval korábban megszületett: Tamás évekig tanulmányozta a növény igényeit, a talaj előkészítését.

Ujházi tamás kivisgazda megmutatta a termést

Fotó: Löffler Péter

Mint mondta, a kivi savas talajt szeret, és csokrokban növő terméseit a nagy, szív alakú, érdes levelek védik a nyári napsütéstől. Nincs szükség vegyszeres védekezésre. A levelek ősszel a fagy hatására lehullanak, és nitrogénnel gazdagítják a talajt. A birtokon tett látogatásunkkor meg is mértünk egy kivit: a szúrópróbaszerűen kiválasztott példány 128,8 gramm volt. Az első osztályú gyümölcs 80 grammtól kezdődik, így nem véletlen, hogy a szigetvári kivi a legjobb minőségű hazai gyümölcsök közé tartozik.

A kivi szélporozta növény – tehát nem igényel méheket vagy más rovarokat a beporzáshoz. A gyümölcs C-vitaminban, káliumban és antioxidánsokban gazdag, erősíti az immunrendszert, jót tesz a szívnek, az emésztésnek, és segíti az alvást is. A gyümölcs szeptember végétől október közepéig szüretelhető, és hűvös helyen, 10–12 fokon akár márciusig is eláll. Utóérő gyümölcs: ha zárt zacskóban 4-5 almával együtt tároljuk, a kemény termés megpuhul és fogyaszthatóvá válik.

– Ha valaki naponta csak egy kivit eszik, már sokat tett az egészségéért

– mondja Tamás.