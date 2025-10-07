20 perce
Szigetváron van Magyarország egyik legnagyobb kivibirtoka (GALÉRIA+VIDEÓ)
Ki gondolná, hogy Baranyában, a Szigetvárhoz tartozó Zsibót-Szőlőhegy dombjai között egy igazi egzotikum, a kivi érzi otthon magát? Pedig így van: az Ujházi Kivi Birtok ma már Magyarország egyik legnagyobb kivitermelője, ahol több száz gyümölcsfát gondoznak – teljesen vegyszermentesen, bio módon. A birtokot Ujházi Tamás alapította, aki gépésztechnikusból lett gyümölcstermesztő.
– A kezdetekkor évről évre, sok kemény munkával sikerült egyre több területet vásárolni. Mára már közel két hektáron, 845 növényből álló kiviültetvényen dolgozunk – meséli büszkén Ujházi Tamás. A farm 2017-ben indult, de az ötlet ennél jóval korábban megszületett: Tamás évekig tanulmányozta a növény igényeit, a talaj előkészítését.
Mint mondta, a kivi savas talajt szeret, és csokrokban növő terméseit a nagy, szív alakú, érdes levelek védik a nyári napsütéstől. Nincs szükség vegyszeres védekezésre. A levelek ősszel a fagy hatására lehullanak, és nitrogénnel gazdagítják a talajt. A birtokon tett látogatásunkkor meg is mértünk egy kivit: a szúrópróbaszerűen kiválasztott példány 128,8 gramm volt. Az első osztályú gyümölcs 80 grammtól kezdődik, így nem véletlen, hogy a szigetvári kivi a legjobb minőségű hazai gyümölcsök közé tartozik.
A kivi szélporozta növény – tehát nem igényel méheket vagy más rovarokat a beporzáshoz. A gyümölcs C-vitaminban, káliumban és antioxidánsokban gazdag, erősíti az immunrendszert, jót tesz a szívnek, az emésztésnek, és segíti az alvást is. A gyümölcs szeptember végétől október közepéig szüretelhető, és hűvös helyen, 10–12 fokon akár márciusig is eláll. Utóérő gyümölcs: ha zárt zacskóban 4-5 almával együtt tároljuk, a kemény termés megpuhul és fogyaszthatóvá válik.
– Ha valaki naponta csak egy kivit eszik, már sokat tett az egészségéért
– mondja Tamás.
Egy egzotikus gyümölcs, ami Baranyában is megteremFotók: Löffler Péter
A kivi élettani hatásai
A birtokon kiviből szörp, lekvár és pálinka is készül. Mi is megkóstoltuk a szörpöt, mely üdítő, friss ízével igazi különlegesség. Az október 5-i Pici Piac Placc szigetvári termelői rendezvényen már meg is kezdődött az értékesítés, de előzetes egyeztetéssel helyben is lehet vásárolni, sőt, a birtok hangulatos kis épületében baráti, családi rendezvényeket, borkóstolókat is tartanak.
A jövőben Tamás célja egy feldolgozóüzem létrehozása, hogy a baranyai kivi még több formában eljuthasson a vásárlókhoz. A Zsibót-Szőlőhegy csendes dombjai között állva pedig egy pillanatra tényleg elhisszük: a dzsungel gyümölcse otthonra talált Baranyában.
A pálinkafőzés a hobbija
Ujházi Tamástól megtudtuk, hogy szabadidejében is szeret gyümölcsökkel foglalkozni, a pálinkafőzés a hobbija. Ebben is eredményes, számos díjat nyert már vármegyei és országos szinten. Tavaly hírportálunkon is beszámoltunk róla, hogy a szentlőrinci Nemzetközi méz-, pálinka- és párlatfesztiválon kiemelt arany fokozatot kapott cirfandli szőlőpálinkája.
Bama.hu videó
- Megnyílt az autópálya: történelmet írtunk kedden reggel! (GALÉRIA, VIDEÓ)
- Újra fellángolt a vita: mi lesz a pécsi vásárcsarnok helyén? A pécsiek ezt szeretnék! (VIDEÓ)
- Gigantikus fejlesztés Pécs belvárosában: mire készülnek a Király utcában? (GALÉRIA+VIDEÓ)
- Döbbenetes helyszíni fotók: egy taxi is érintett volt a hármas karambolban (GALÉRIA+VIDEÓ)
- Komoly a helyzet: lángokban áll egy ház, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki (VIDEÓ)