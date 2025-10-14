Meglepő adat: mindössze ennyi új lakóingatlan épült idén év elején Baranyában

Alaposan ráfér a baranyai lakásépítési piacra az új Otthon Start program várt élénkítő hatása, ugyanis az idei első negyedévben az egy évvel korábbi 43-ról 10-re esett vissza a használatba vett új lakások száma. Ezek közül hatot Pécsen, kettőt vidéki városokban, kettőt pedig falun vettek birtokba építtetőik.

Kilenc lakást családi házas formában, egyet pedig lakóparki épületben vettek használatba.

Ugyanebben az időszakban 51 lakásra adtak ki építési engedélyt a megyében, 2024 első negyedévéhez képest itt is egyötödös a visszaesés mértéke.