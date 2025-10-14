október 14., kedd

Helén névnap

+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszaesés

45 perce

Meglepő adat: mindössze ennyi új lakóingatlan épült idén év elején Baranyában

Címkék#Otthon Start#engedély#épület#program#piac

Kaszás Endre
Meglepő adat: mindössze ennyi új lakóingatlan épült idén év elején Baranyában

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: fizkes

Alaposan ráfér a baranyai lakásépítési piacra az új Otthon Start program várt élénkítő hatása, ugyanis az idei első negyedévben az egy évvel korábbi 43-ról 10-re esett vissza a használatba vett új lakások száma. Ezek közül hatot Pécsen, kettőt vidéki városokban, kettőt pedig falun vettek birtokba építtetőik.

Kilenc lakást családi házas formában, egyet pedig lakóparki épületben vettek használatba.

Ugyanebben az időszakban 51 lakásra adtak ki építési engedélyt a megyében, 2024 első negyedévéhez képest itt is egyötödös a visszaesés mértéke.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu