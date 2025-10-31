1 órája
A Metro, ami három évtizede ért Pécsre (GALÉRIA)
Harminc esztendővel ezelőtt, szinte napra pontosan ebben az időszakban nyílt meg Pécsen a Metro áruház. Vagyis a baranyai megyeszékhelynek is lett metrója, jobban mondva Metro kereskedelmi központja három évtizeddel ezelőtt.
Fotó: Laufer László
Sokan emlékezhetnek rá, a Metro érkezését óriási várakozás előzte meg, nem csak a városban, hanem ez egész megyében is. Nem csoda, hiszen hozzá hasonló kereskedelmi egység soha nem működött még térségünkben.
Laufer László fotóriporter kollégánknak a megnyitásról készült felvételeit teljes joggal hívhatjuk kortörténeti fotóknak. Hiszen jól láthatjuk, hogy az új, különleges kereskedelmi központ parkolója a nyitás napján még bizony többnyire szocialista gyártmányú autókkal van tele. És arra is emlékezhetünk, hogy az új típusú áruház bizony nemcsak az áfát visszaigénylő, nagy százalékban viszonteladó vállalkozókat vonzotta, az újdonság varázsa bizony nagy számban csalogatta az úgymond hétköznapi vásárlókat is.
Fotók: Laufer László
De miért is csodálkoznánk ezen. Hiszen a baranyai vásárlóközönség azt megelőzően maximum a hírét hallotta a Metrohoz hasonló, több emeletes polcrendszerrel működő, és elképzelhetetlen árubőséget teremtő kereskedelmi egységnek. És bizony - a fotók tanúsága szerint - a nyitás napján nem csak a polcrendszerek, gondolák közötti folyosók teltek meg szinte teljesen, hanem az ugyancsak újdonság számba menő nagyméretű bevásárlókocsik is.
A Metro áruház újszerűségével nagy vonzerő volt a pécsi kereskedelemben
A Metro áruház újdonságával jó darabig egyeduralkodó volt a kereskedelmi piacon, később azonban komoly kihívókat kapott a diszkontláncok megjelenésével. A paletta színesedésével, a verseny élesedésével azonban legfőképpen a vásárlók jártak és járnak jól.