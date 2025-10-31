A Metro, ami három évtizede ért Pécsre (GALÉRIA)

Sokan emlékezhetnek rá, a Metro érkezését óriási várakozás előzte meg, nem csak a városban, hanem ez egész megyében is. Nem csoda, hiszen hozzá hasonló kereskedelmi egység soha nem működött még térségünkben.

Ilyen tömeg várta a Metro áruház megnyitását 30 évvel ezelőtt Pécsen

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

Laufer László fotóriporter kollégánknak a megnyitásról készült felvételeit teljes joggal hívhatjuk kortörténeti fotóknak. Hiszen jól láthatjuk, hogy az új, különleges kereskedelmi központ parkolója a nyitás napján még bizony többnyire szocialista gyártmányú autókkal van tele. És arra is emlékezhetünk, hogy az új típusú áruház bizony nemcsak az áfát visszaigénylő, nagy százalékban viszonteladó vállalkozókat vonzotta, az újdonság varázsa bizony nagy számban csalogatta az úgymond hétköznapi vásárlókat is.