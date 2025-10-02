Erre mindenki felkapja a fejét: százmilliós, sőt, milliárdos jövedelmek is akadnak Baranyában

Az idei, a 2024-es évre szóló rekordot tartó baranyai adózó árfolyamnyereségből származó adóköteles jövedelme 2,5 milliárd forint volt. Ezen kívül is akadtak azonban érdekességek, például milliárdos jövedelmek az idei adóbevallási szezonban.

Az idei adóbevallások tanúsága szerint Baranyából sem hiányoztak a milliárdos jövedelmek

Mint a NAV Baranya Megyei Igazgatóságának frissen elkészült összesítéséből kiderül, megyénkben a legnagyobb összevonás alá eső jövedelem 351,2 millió forint volt, de még a harmadik helyezett jövedelme is meghaladta a 300 millió forintot. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy országosan már ebben a kategóriában is milliárdos jövedelmek jelentkeztek: összesen tizenegy hazai adózó összevont jövedelme lépte túl az 1 milliárd forintot, az első helyen álló magánszemély 5,5 milliárd forintot szerepeltetett a bevallásában.

Baranyában is születtek milliárdos jövedelmek

Baranyában a legmagasabb osztalékból származó jövedelem közelítette a 700 millió forintot, az árfolyamnyereségből származó pedig meghaladta a 2,5 milliárd forintot. Az összevont és külön adózó jövedelmeket tekintve több, mint 100 adózó vallott 100 millió forint feletti jövedelmet 2024-re vonatkozóan.

Mint Barlai Krisztinától, a NAV Baranyai szóvivőjétől megtudtuk, Baranyában 171 ezer adózó nyújtotta be a 2024-es évről szóló személyijövedelemadó-bevallását. A tervezetek több mint 80 százaléka automatikusan vagy módosítás nélkül lett érvényes bevallás, csak ötödét módosították vagy egészítették ki az ügyfelek.

Megyénkben az előző évhez képest 10 százalékkal több, 121,3 milliárd forint adót fizettek be az adózók. A bevallások több mint felében nem szerepelt sem túlfizetést, sem plusz adófizetési kötelezettség, harmadában visszaigényelhető, a többiekben fizetendő adót tüntettek fel. Átlagosan 137 ezer forintot fizettek be, és 102 ezer forintot igényeltek vissza az érintett adózók.

Az előzetes elemzések szerint az összevont adóalapba tartozó 871,3 milliárd forint jövedelem több mint 95 százaléka jellemzően munkaviszonyból származott. A vármegyében az egy főre jutó összevont jövedelem közel öt és fél millió forint volt, ez 14 százalékkal haladta meg a 2023-as összeget.