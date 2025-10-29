Modernizálják, a faluképbe illesztik a sportcsarnokot

Bükkösd önkormányzata 238,83 millió forint összegű, vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati kiíráson, a Széchenyi Terv Plusz program keretében.

A fejlesztés célja a helyi sportcsarnok energiahatékonyságának növelése és a megújuló energiaforrások hasznosításának bővítése. A beruházás során többek között nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés, fűtési és használati melegvíz rendszer korszerűsítése, akadálymentesítés, azbesztmentesítés, valamint egy 20 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése valósul meg.

Az Európai Uniós támogatás felhasználásával megvalósuló fejlesztés eredményeképpen nem csak az épület energetikai mutatói javultak jelentősen, hanem a településkép megújításában, modernizálásában is előrelépés történik. A projekt várhatóan 2028. július 31-ig valósul meg.