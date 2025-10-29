október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

48 perce

Modernizálják, a faluképbe illesztik a sportcsarnokot

Címkék#Széchenyi Terv Plusz#Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés#program#forint#sportcsarnok

Kaszás Endre
Modernizálják, a faluképbe illesztik a sportcsarnokot

Illusztráció.

Bükkösd önkormányzata 238,83 millió forint összegű, vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati kiíráson, a Széchenyi Terv Plusz program keretében. 

A fejlesztés célja a helyi sportcsarnok energiahatékonyságának növelése és a megújuló energiaforrások hasznosításának bővítése. A beruházás során többek között nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés, fűtési és használati melegvíz rendszer korszerűsítése, akadálymentesítés, azbesztmentesítés, valamint egy 20 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése valósul meg.

Az Európai Uniós támogatás felhasználásával megvalósuló fejlesztés eredményeképpen nem csak az épület energetikai mutatói javultak jelentősen, hanem a településkép megújításában, modernizálásában is előrelépés történik. A projekt várhatóan 2028. július 31-ig valósul meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu