Erre sokan vártak
29 perce
Most már várd meg a keddet – újabb árcsökkenés érkezik!
Érdemes várni egy napot.
Így változik keddtől a benzin ára.
Forrás: MW/Illusztráció
A holtankoljak.hu beszámolója szerint újabb áresés várható. Kedden a gázolaj beszerzési ára további 2 forinttal csökken literenként. A benzin ára nem változik.
Hétfőn, azaz 2025.10.20-án még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 577 Ft/liter
- Gázolaj: 582 Ft/liter
