Most tiltás nélkül besétálhatunk az erőművekbe

Baranya megyében négy ipari létesítmény csatlakozik idén az erőművek éjszakájához.

Október 17-én, az erőművek éjszakáján Pécsen és Mohácson megismerhetjük, hogyan működik a biomassza-erőmű, a biogázüzem, a szennyvíztisztító, illetve a távhő- és biofűtőmű, valamint szinte az egész várost szalmabálából származó energiával ellátó erőmű. Egy este, amely rávilágít arra, hogy milyen sokféle módon lehet energiát előállítani és fenntarthatóan élni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon lehet.

Az esemény az érdeklődő civileken túl a pályaválasztás előtt álló fiataloknak is tartogat lehetőségeket, akik az egyes helyszíneken első kézből szerezhetnek tapasztatokat az energetikai szektor működéséről, a felmerülő kihívásokról és megoldásokról.