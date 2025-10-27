33 perce
Nem kell mindent kitalálni, ami működik, bemutatják egymásnak
Forrás: MW
Fotó: Löffler Péter
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara keretében működő Kamarai Fenntarthatósági Klub novemberi ülése ismét egy külső helyszínen kerül megrendezésre, a klubtagok a BAT Pécsi Dohánygyár Kft.-nél tesznek látogatást.
A látogatás során a résztvevők betekintést nyerhetnek a vállalat felépítésébe, működésébe. Megismerhetik a fenntarthatósággal kapcsolatos eddigi eredményeiket, jövőbeni céljaikat. A résztvevők részt vehetnek egy interaktív cégbejáráson is, egy workshop keretében pedig beszélgethetnek a vállalat szakembereivel is.
Időpont: 2025. november 13. 14.00-16.00
Helyszín: 7622 Pécs, Dohány u. 2.
Az ülésen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
További egyéb és a jelentkezéssel kapcsolatos információk: [email protected]