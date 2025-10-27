október 27., hétfő

Nem kell mindent kitalálni, ami működik, bemutatják egymásnak

Kaszás Endre
Fotó: Löffler Péter

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara keretében működő Kamarai Fenntarthatósági Klub novemberi ülése ismét egy külső helyszínen kerül megrendezésre, a klubtagok a BAT Pécsi Dohánygyár Kft.-nél tesznek látogatást.

A látogatás során a résztvevők betekintést nyerhetnek a vállalat felépítésébe, működésébe. Megismerhetik a fenntarthatósággal kapcsolatos eddigi eredményeiket, jövőbeni céljaikat. A résztvevők részt vehetnek egy interaktív cégbejáráson is, egy workshop keretében pedig beszélgethetnek a vállalat szakembereivel is.

Időpont: 2025. november 13. 14.00-16.00

Helyszín: 7622 Pécs, Dohány u. 2.

Az ülésen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

További egyéb és a jelentkezéssel kapcsolatos információk: [email protected]

 

