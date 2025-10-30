Nemzetközi és hazai szakmai díjakat nyert a digitális megoldásuk

Egy héten belül nyerte el a londoni székhelyű Employer Brand Stars nemzetközi verseny arany minősítését és a hazai HR Best pályázat különdíját a Körber Hungária digitális HR-es programja. A két rangos szakmai elismerés zsűrije egyaránt a pécsi gyárban bevezetett megoldások egyediségét és eredményességét hangsúlyozta.

A Körbernél évekkel ezelőtt kezdődött a papírmentes gyár program, egyszerre célozva a fenntarthatóságot és a hatékonyság javítását. Első lépésben a termelési területet digitalizálták: a kollégák ma már nyomtatott tervrajzok helyett a munkahelyek mellé telepített monitorokról kapják a szükséges információkat. A következő szakaszban a raktár állt át a nyomtatott listákról a tabletekre, majd következett a belső kommunikáció és a HR.

A gyárépületekből eltűntek a faliújságokra rajzszögezett nyomtatott papírok. A helyükre digitális kijelzők kerültek, amelyeken központilag frissülnek az aktuális információk. A cég saját mobilalkalmazást fejlesztett, ezen keresztül a kollégák nemcsak a híreket érik el, hanem a vállalati rendezvényekről, étteremről, sportkörről, munkatársi kedvezményprogramról is találnak információkat.