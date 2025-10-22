október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vigyázat, szigorú őszi ellenőrzések

2 órája

Baranyában a NAV kopogtat mindenszentekkor – készüljön minden árus!

Címkék#revizor#pénztárgép#NAV

Nem éri meg szabályt szegni Halloween és a Mindenszentek idején sem: egy országos akciósorozat keretében a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, valamint mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik. Az országos akciósorozat intézkedései Baranyába is elérnek.

Kaszás Endre

A mindenszentek és halottak napja idején tartott országos akciósorozat égisze alatt az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják ezeknél a vállalkozásoknál. Az ellenőrzés érinti Baranya megyét is.

Az országos akciósorozat keretében Baranyában is bárhol megjelenhetnek az adóellenőrök
Az országos akciósorozat keretében Baranyában is bárhol megjelenhetnek az adóellenőrök. Fotó: MW / Forrás:  MW

Ha valaki nem tartja be az előírásokat és nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, a hivatal akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhat; igazolatlan eredetű árunál egymillió forint a büntetés maximuma. Mindemellett – a mulasztási bírságon kívül – tizenkét nyitvatartási napra is lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak sem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása, igazolatlan áru) elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.

A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat és a fizetendő adót, a revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetleg korábban be nem vallott tételek.

Az országos akciósorozat a vállalkozók jogkövető magatartását erősítheti

A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevételeltitkolással tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek.

Érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatóak a közeljövőben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu