Kelendő szépség

48 perce

Dömping van: színes, illatos és nem is drága – így mozognak az árak a baranyai piacokon

Őszi virágoktól pompáznak a pécsi, baranyai piacok. Megjelenésük azt üzeni, hogy a hideg beköszöntével sem kell lemondani a szép környezetről, a színekről és illatokról most az őszi virágok gondoskodnak.

Kaszás Endre

Őszi virágok színesítik a Pécsi Vásárcsarnok felhozatalát. A naposabb időben nem csak látványuk, de illatuk is kedves lehet a piaclátogató vendégek számára.

Az őszi virágok legkedveltebbje az árvácska, ami vegyesen ültetve igazi színpompát hoz környezetünkbe
A baranyai piacok zöldség és gyümölcs kínálata ősziesre fordult, miért lenne kivétel az évszakváltás alól a virágpiac. Ami a zöldségeknél a savanyítani való paprika, az édesburgonya, a gyümölcsöknél az alma vagy a szőlő, az a virágoknál az árvácska, az évelő szegfű, vagy a krizantém.

Az októberi piacon árvácskából a leggazdagabb a kínálat. Különböző színekben lehet kapni nagy fejűt, vagy kis virágút, álló vagy bokrosodó, futó fajtát. Az áruk 350-400 forint között mozog tövenként.

A vevők általában nem egyesével viszik, hiszen a kedves virág éppen úgy díszíthet balkont, teraszt, mint udvari virágágyást. Sokan már a közelgő Halottak Napja ünnepére gondolva vásárolnak, és tucatjával viszik az árvácskát a temetőbe. Utóbbi kapcsán ebben az időszakban meglehetősen kelendő a hajtatott krizantém is, amiért a tő vagy bokor nagyságától függően néhány száztól akár 5-6 ezer forintot is elkérhetnek.

Az őszi virágfelhozatal harmadik közkedvelt darabja az évelő szegfű, ami azért különösen kedves a vásárlók körében, mert illatával kicsit még a nyarat is megidézi.

Az őszi virágok sok örömet okozhatnak környezetünkben

Míg a krizantém jellemzően érzékeny a hidegre - a fagyosabb éjszakákon nem árt takargatni őket - a szegfű és az árvácska kifejezetten jól bírhatja a zord időjárást is. Ezek a növények nem csak életképességüket őrzik meg a mínuszba hajló éjszakák után, de ha újra felmelegszik az idő, kisüt a nap, virágokkal is megörvendeztethetnek bennünket, akár még karácsonyig is.

Végül egy megszívlelendő jó tanács: az évnek ebben az időszakában már nem érdemes túllocsolni a virágokat sem cserépben, sem pedig a kinti kertben, mindhárom fajta meghálálja a figyelmes és elégséges vízpótlást.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
