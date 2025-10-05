Otthon Start Program: özönlenek az eladók is a lakáspiacra, Pécsen is

A Dunántúli Napló visszatérő jelleggel foglalkozik az Otthon Start Programnak a baranyai ingatlanpiacra gyakorolt hatásával. Az ingatlan.com szerkesztőségükhöz eljuttatott friss elemzése alapján Magyarországon havi összevetésben augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt a kínálat, szemben a tavalyi 23 százalékos élénküléssel. Mint kemelték, Budapesten a tulajdonosok által feladott lakóingatlan-hirdetések száma 71 százalékkal, a megyei jogú városokban, köztük Pécsen is 60 százalékkal ugrott meg.

Otthon Start Program.

Fotó: ingatlanbazar.hu / Forrás: ingatlanbazár.hu

Az elemzés szerint a frissen eladásra frissen meghirdetett lakások és házak hirdetéseinek 76 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. Budapesten ez az arány 52 százalékos, a többi településtípus esetében pedig nagyságrendileg 90 százalékos. A jelenlegi piaci dinamika akár 160 ezer adásvételt is eredményezhet 2025-ben, amire az utóbbi 10 évben csak kétszer volt példa - állapította meg az ingatlanos portál anyaga.

Major Attila, a Duna House pécsi ingatlanértékesítője lapunk érdeklődésére megerősítette a fenti trendeke, mondván érezhető kínálat bővülése a baranyai vármegyeszékhelyen. Ismertetése szerint az utóbbi időszakban többen is arról érdeklődtek nála, hogy érdemes-e most eladni lakást, amire az ingatlanos szakember úgy válaszolt: azoknak, akiknek nincsenek hosszútávú céljaik egy lakóingatlannal, akkor a mostani helyzet - mint fogalmazott - "egy nagyon jó kiszállási pont". Major Attila mások mellett ide sorolta azokat, akik például szeretnének nyereséget realizálni egy befektetésként vásárolt ingatlanon.

Ennek okának nevezte, hogy nagyon magasak az ingatlanárak. Példaként említette egy olyan 39 négyzetméteres, másfél szobás, néhány éve felújított, szép, megkímélt állapotú rózsadombi lakás 39 millió forintért talált gazdára, ami egymillió forintos négyzetméterárat jelent. Egy-két városrészt leszámítva a 30 millió forint alatti ingatlanok teljesen eltűntek Pécsről - mutatott rá a szakember.

Otthon Start: meddig tart az áremelkedés?

Lapunkhoz eljutottak olyan olvasói észrevételek is, amelyek arról szóltak, hogy augusztushoz képest egyes ingatlanok árai, inkább csökkentek, mint nőttek. Major Attila szerint elképzelhetőek ilyen egyedi esetek, de a többségében, inkább árat emelnének a vevők. Egy újabb példával élve kifejtette: tapasztalataik alapján volt olyan eladó, aki egy hónap alatt 5 millió forinttal kívánta emelni az az eladásra szánt, felújítandó állapotú lakása árát. E jelenséggel kapcsolatban nyilatkozta lapunknak korábban a Duna House pécsi értékesítője, hogy egyes eladók az Otthon Start Program hatására "vérszemet kaptak".