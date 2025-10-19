Liba és bor
43 perce
Palkonya már most készül a Márton-napra
Márton-napi pincejárást szerveznek Palkonyán november 8-án és 15-én a helyi turizmus élénkítésében érdekelt szakmai és civil szervezetek. Az előzetes tájékoztatás szerint a kínálatból természetesen nem hiányoznak majd a libából készült fogások, illetve a hagyományosan erre az időpontra elkészült újborok sem.
Ezt ne hagyja ki!Celebfigyelő
2025.10.09. 11:15
Mi történhetett? Tóth Vera helyreállító műtéten esett át
A palkonyaiak így invitálják a látogatókat: Kóstoljátok végig és koccintsatok velünk vezetett túránk során Palkonya Gasztrofalu pincészeteinek éppen kiforrott újboraival!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre