Palkonya már most készül a Márton-napra

Márton-napi pincejárást szerveznek Palkonyán november 8-án és 15-én a helyi turizmus élénkítésében érdekelt szakmai és civil szervezetek. Az előzetes tájékoztatás szerint a kínálatból természetesen nem hiányoznak majd a libából készült fogások, illetve a hagyományosan erre az időpontra elkészült újborok sem.