Megtaláltuk a legolcsóbb házat Pécsen? Ez tényleg páratlan ajánlat

Az 500 és 600 millió forintos kategóriában több eladó pécsi ház szerepel, mint a legolcsóbb, néhány milliós ingatlanok között. Most az utóbbi kategória után nyomoztunk a pécsi ingatlanpiacon. A legolcsóbb pécsi ház érdekelt bennünket.

Murom városrészben, Pécs-Somogyon található pillanatnyilag a legolcsóbb pécsi ház.

Nos, a keresőoldalakon 3 és négymillió közé kellett beállítani az értékhatárokat az első találatért. A baranyai vármegyeszékhely Murom városrészében, Pécs-Somogyon találtunk egy házat, 3,4 millió forintos kikiáltási áron. A tulajdonos ajánlása szerint kis átalakítással lakhatóvá tehető a tégla-fa vegyes szerkezetű ingatlan, amelynek 25 négyzetméteres alapterületén egy szoba és egy konyha található. A fűtést a bevezetett villanyról lehet biztosítani. A körbekerített 1500 négyzetméteres telken rendezett kert, veteményes, gyümölcsös található. Előnyként hangsúlyozzák a természetközeliséget, a buszkapcsolat 10 perc sétára található.

Olcsó pécsi ház csak kevés szerepel az ingatlanregiszterben

Ebben a kategóriában ezt az egyetlen eladó házat találtuk Pécsen. Egyediségét jól érzékelteti, hogy a következő legolcsóbb pécsi ház kínálati ára már hat millió forint.

Patacson egy zártkerti ingatlant már majdnem a legolcsóbb duplájáért kínálnak, kis házzal.

Utóbbit Patacson ajánlják, egy zártkerti, 770 négyzetméteres ingatlanon.