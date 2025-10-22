1 órája
Megtaláltuk a legolcsóbb házat Pécsen? Ez tényleg páratlan ajánlat
A kínálat nagyon gazdag, sok pécsi ház szerepel az ingatlanközvetítő oldalakon. A csúcskategóriákkal már többször foglalkoztunk, most annak jártunk utána, hogy melyik a legolcsóbb pécsi ház.
Az 500 és 600 millió forintos kategóriában több eladó pécsi ház szerepel, mint a legolcsóbb, néhány milliós ingatlanok között. Most az utóbbi kategória után nyomoztunk a pécsi ingatlanpiacon. A legolcsóbb pécsi ház érdekelt bennünket.
Nos, a keresőoldalakon 3 és négymillió közé kellett beállítani az értékhatárokat az első találatért. A baranyai vármegyeszékhely Murom városrészében, Pécs-Somogyon találtunk egy házat, 3,4 millió forintos kikiáltási áron. A tulajdonos ajánlása szerint kis átalakítással lakhatóvá tehető a tégla-fa vegyes szerkezetű ingatlan, amelynek 25 négyzetméteres alapterületén egy szoba és egy konyha található. A fűtést a bevezetett villanyról lehet biztosítani. A körbekerített 1500 négyzetméteres telken rendezett kert, veteményes, gyümölcsös található. Előnyként hangsúlyozzák a természetközeliséget, a buszkapcsolat 10 perc sétára található.
Olcsó pécsi ház csak kevés szerepel az ingatlanregiszterben
Ebben a kategóriában ezt az egyetlen eladó házat találtuk Pécsen. Egyediségét jól érzékelteti, hogy a következő legolcsóbb pécsi ház kínálati ára már hat millió forint.
Utóbbit Patacson ajánlják, egy zártkerti, 770 négyzetméteres ingatlanon.
Az ingatlan könnyen megközelíthető, sík terület, amin található egy kő lábazatú, tégla szerkezetű présház. Ház kéménnyel rendelkezik, jelenleg kályhával fűthető, áram van. Hétvégi háznak használható, vagy felújítás után lakható kis háznak is ideális. Buszmegálló 10 perc sétára 6-os úton található - ajánlják az érdeklődők figyelmébe.