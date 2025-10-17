október 17., péntek

Tökös napok jönnek – tárazzunk be Halloweenre is! – VIDEÓ

Aki a hétvégén ellátogat a Pécsi Vásárcsarnokba, az meggyőződhet róla, hogy a tökfélékből van a legnagyobb kínálat. Kis túlzással azt is állíthatnánk, hogy tökös időszak jön a Pécsi Vásárcsarnokba és a megye piacain egyaránt.

Kaszás Endre
A tökök különböző fajtái szinte minden második standján ott vannak a Pécsi Vásárcsarnoknak. Sütőtök, főzőtök, rántani való tök, dísztök - ezekből gyakorlatilag mindegyikből szinte korlátlan a kínálat a csarnokban, de a többi pécsi és megyei piacon is.

A Pécsi Vásárcsarnokban és a baranyai piacokon is megjelent már az idei termesztésű sütőtök
A Pécsi Vásárcsarnokban és a baranyai piacokon is megjelent már az idei termesztésű sütőtök. Fotó: MW / Forrás:  MW

Ami nem is csoda, hiszen a főzni és rántani való tök nyári-őszi kínálata mellett ebben az időszakban érnek be a sütni való tökök is. Jó hír a fogyasztóknak, hogy az őszi csemegét viszonylag megfizethető áron, 500 és 600 forint között adják a piacon, bár egyes standokon korai akciózással kezdték a szezont. Ezeken a helyeken akár lényegesen olcsóbban is hozzá lehet jutni a sütőtök kilójához.

A Pécsi Vásárcsarnok kínálatában minden hazai termelésű sütőtök fajta megjelenik

Egyre több gazdálkodó lát lehetőséget a sütőtöktermelésben, hiszen a sütőtök az egyik legkockázatmentesebb termék: aszálytűrő, alacsony bekerülési költségű növény, egészséges őszi-téli frissen fogyasztható zöldség, sokszínű gasztronómiai felhasználási lehetőségekkel. 

A sütőtök friss piacát továbbra is uralja az orange fajtakör, ahol nagy hozamokat lehet elérni a termelés során. A szürke tök piacán az előző évekhez hasonlóan nagyon heterogén a minőség. A jó minőségű sütnivaló tököt nagyon sokan keresik. A legjellemzőbb elkészítési módja a hagyományos sütés, de nagyon sokan készítenek belőle krémlevest, illetve más alapanyaggal vegyítve köretet.

 

