Tökös napok jönnek – tárazzunk be Halloweenre is! – VIDEÓ

A tökök különböző fajtái szinte minden második standján ott vannak a Pécsi Vásárcsarnoknak. Sütőtök, főzőtök, rántani való tök, dísztök - ezekből gyakorlatilag mindegyikből szinte korlátlan a kínálat a csarnokban, de a többi pécsi és megyei piacon is.

A Pécsi Vásárcsarnokban és a baranyai piacokon is megjelent már az idei termesztésű sütőtök. Fotó: MW / Forrás: MW

Ami nem is csoda, hiszen a főzni és rántani való tök nyári-őszi kínálata mellett ebben az időszakban érnek be a sütni való tökök is. Jó hír a fogyasztóknak, hogy az őszi csemegét viszonylag megfizethető áron, 500 és 600 forint között adják a piacon, bár egyes standokon korai akciózással kezdték a szezont. Ezeken a helyeken akár lényegesen olcsóbban is hozzá lehet jutni a sütőtök kilójához.