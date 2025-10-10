Csúcstechnológia Sombereken: hatalmas komplexumot adtak át

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Baranya vármegyei szervezete a közösségi oldalán a Sombereken megvalósult beruházásról közölte, hogy a négy darab, egyenként 2200 négyzetméteres brojleristálló légtechnológiája egyedülálló hazánkban: a ventilátorok mérete és teljesítménye, az energiahatékony működtetés, valamint a keresztirányú fűtési technológiai megoldása révén a jelenlegi légtechnológiák egyik legmodernebbikének számít.

Csúcstechnológia Sombereken. Fotó: NAK Baranya

Az napokban tartott átadón - beszámolójuk szerint - részt vett Nagy István agrárminiszter is, aki köszöntő beszédében kiemelte, hogy mennyire fontosnak tartja az ekkora projektek létrejöttét , és mint sok más projekthez, ehhez is hozzá járult Magyarország kormánya. Hazánkban nagy a kereslet brojlercsirkére, így még biztosabbá válik a hazai ellátás - írta a NAK vármegyei szervezete.

Egyedülálló technológia Sombereken

Mint hozzátették, Doór János, a Doór-Baromfi Kft. tulajdonosa az eseményen bemutatta a telep létrejöttének fontosabb eseményeit; Vranovics Károly, az ALPHAVET Zrt. Agrár- és Biotechnológiai Divízió igazgatója ismertette a telepi technológia működését, majd Csoboth Tamás, Somberek polgármestere mondott köszöntőt, amelyben kitért arra, hogy a falu javát is szolgálja a beruházás, mert munkahelyeket biztosít és az iparűzési adón keresztül a falut is szolgálja.

Mint ismert, brojlercsirkének neveznek minden olyan fajtát, amelyet kifejezetten intenzív hústermelésre tenyésztettek, ezért alkalmas nagyüzemi tartásra. A manapság legelterjedtebb brojlereket az 1960-as években kezdték tenyészteni.