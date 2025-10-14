október 14., kedd

Súlyos büntetésre számíthat ez a két cég

Kaszás Endre
Súlyos büntetésre számíthat ez a két cég

Fokozott szigorra számíthatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéről azok a cégek, amelyek évek óta veszteséget mutatnak ki működésük során. Az ellenőrzések tapasztalatai szerint ezeknél a cégeknél a veszteség gyakran nem valós, hanem abból ered, hogy a bevétel egy részét eltitkolják.

Nemrég két cég – egy virágbolt üzemeltetője és egy villamossági termékeket forgalmazó kereskedő – került a NAV látóterébe. Bebizonyosodott, hogy a kimutatott veszteségük nem felelt meg a valóságnak. Az ilyen titkolózás súlyos következményekkel járhat: ha bizonyítást nyer az eltitkolt bevétel, az adóhiány kétszeresének megfelelő, azaz 200 százalékos adóbírságot szab ki a NAV.

A vizsgált ügyekben a vállalkozások végül elfogadták a feltárt tényeket, lemondtak a fellebbezés lehetőségéről, és összesen több mint 12 millió forintot fizettek be a költségvetésbe.

 

