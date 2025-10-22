Több ezer hektárnyi szőlőt vizsgáltak át – pusztít a borvidékek rettegett betegsége

A baranyai szőlő- és bortermelő vidékek szakemberei és aktivistái is részt vettek a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége elleni szervezett fellépésben. Az akció keretében az ország összes jelentősebb bortermő térségében, így Baranyában is átvizsgálták és megsemmisítették a fertőzött tőkéket.

A hazai borvidékeken az elmúlt napokban több, mint 200 szemlecsoport dolgozott, a program során összesen 3385 hektárnyi szőlőültetvényt vizsgáltak át. Az 1600-at meghaladó résztvevő, köztük szőlőtermelők, hegybírók, falugazdászok, növényvédelmi felügyelők és szakmai szervezetek dolgoztak a közös cél érdekében.

A munkából a NAK munkatársai is kivették a részüket: 13 vármegyei kamara 62 kollégája kapcsolódott be.