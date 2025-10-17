október 17., péntek

Lassan tudtad csak tölteni az autódat? Eddig tartott – innentől villámgyors lesz! – (GALÉRIA+VIDEÓ)

Címkék#forgalom#Tesla V4#V4 Tesla Supercharger#Magyarország

Új fejezet nyílhat az elektromos autókat használók életében, ugyanis szuper gyors töltőállomás létesült Pécsen. A töltőállomás a megyeszékhelyen a Makay István úti bevásárlócentrum parkolójában szolgálja ki a jövőben az ügyfeleket.

Kaszás Endre

A Tesla megnyitotta első V4 Tesla Supercharger töltőállomását Magyarországon a pécsi bevásárlóparkban, a Makay István úton. Az új töltőponton 8 oszlop áll az elektromos autósok rendelkezésére, amelyek egyenként akár 250 kW teljesítményre is képesek.

Az első V4 Tesla Supercharger töltőállomás Pécsen valósult meg
Az első V4 Tesla Supercharger töltőállomás Pécsen valósult meg. Fotó: MW / Forrás:  MW

A töltők nemcsak a Tesla alkalmazáson keresztül érhetők el, és nem kizárólag Tesla-tulajdonosok számára, más elektromos járművek vezetői is használhatják őket. A hosszabb töltőkábeleknek köszönhetően nőtt a kompatibilitás, sőt, hamarosan bankkártyával, applikáció nélkül is lehet fizetni. Mindössze 15 perc alatt akár 275 kilométer hatótáv tölthető.

A töltőállomás közelében számos üzlet és étterem várja a látogatókat, a helyszínt a Tesla ügyfél-szavazásos „Voting Winner” programja alapján választották ki. Ez a 11. Supercharger állomás Magyarországon, és jól mutatja a Tesla V4 töltők folyamatos terjeszkedését az országban. Jelenleg több mint 120 töltőpont üzemel 11 különböző lokáción.

Új fejezet nyílhat az elektromos autókat használók életében

Fotók: Sándor Judit

 

Az új Tesla töltőállomás együttműködés keretében valósult meg

A pécsi töltőpont az első olyan Tesla töltőállomás, amely a Shopper Park Plus Nyrt-vel együttműködésben valósult meg. A zöld ingatlanbefektetéseket előnyben részesítő vállalat célja a portfóliójához kapcsolódó ökológiai lábnyom csökkentése. A Shopper Park Plus az Adventum Grouppal közösen támogatja a Teslát a stratégiailag fontos helyszínek kiválasztásában és a töltőhálózat bővítésében, ezzel megkönnyítve az e-mobilitást a gyorsan növekvő felhasználói kör számára.

A Tesla ezzel új szolgáltatást nyújt a bevásárlópark látogatóinak, és egyszerre növeli a forgalmat és a kényelmet.

 

