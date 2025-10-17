1 órája
Lassan tudtad csak tölteni az autódat? Eddig tartott – innentől villámgyors lesz! – (GALÉRIA+VIDEÓ)
Új fejezet nyílhat az elektromos autókat használók életében, ugyanis szuper gyors töltőállomás létesült Pécsen. A töltőállomás a megyeszékhelyen a Makay István úti bevásárlócentrum parkolójában szolgálja ki a jövőben az ügyfeleket.
A Tesla megnyitotta első V4 Tesla Supercharger töltőállomását Magyarországon a pécsi bevásárlóparkban, a Makay István úton. Az új töltőponton 8 oszlop áll az elektromos autósok rendelkezésére, amelyek egyenként akár 250 kW teljesítményre is képesek.
A töltők nemcsak a Tesla alkalmazáson keresztül érhetők el, és nem kizárólag Tesla-tulajdonosok számára, más elektromos járművek vezetői is használhatják őket. A hosszabb töltőkábeleknek köszönhetően nőtt a kompatibilitás, sőt, hamarosan bankkártyával, applikáció nélkül is lehet fizetni. Mindössze 15 perc alatt akár 275 kilométer hatótáv tölthető.
A töltőállomás közelében számos üzlet és étterem várja a látogatókat, a helyszínt a Tesla ügyfél-szavazásos „Voting Winner” programja alapján választották ki. Ez a 11. Supercharger állomás Magyarországon, és jól mutatja a Tesla V4 töltők folyamatos terjeszkedését az országban. Jelenleg több mint 120 töltőpont üzemel 11 különböző lokáción.
Új fejezet nyílhat az elektromos autókat használók életébenFotók: Sándor Judit
Az új Tesla töltőállomás együttműködés keretében valósult meg
A pécsi töltőpont az első olyan Tesla töltőállomás, amely a Shopper Park Plus Nyrt-vel együttműködésben valósult meg. A zöld ingatlanbefektetéseket előnyben részesítő vállalat célja a portfóliójához kapcsolódó ökológiai lábnyom csökkentése. A Shopper Park Plus az Adventum Grouppal közösen támogatja a Teslát a stratégiailag fontos helyszínek kiválasztásában és a töltőhálózat bővítésében, ezzel megkönnyítve az e-mobilitást a gyorsan növekvő felhasználói kör számára.
A Tesla ezzel új szolgáltatást nyújt a bevásárlópark látogatóinak, és egyszerre növeli a forgalmat és a kényelmet.