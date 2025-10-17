Lassan tudtad csak tölteni az autódat? Eddig tartott – innentől villámgyors lesz! – (GALÉRIA+VIDEÓ)

A Tesla megnyitotta első V4 Tesla Supercharger töltőállomását Magyarországon a pécsi bevásárlóparkban, a Makay István úton. Az új töltőponton 8 oszlop áll az elektromos autósok rendelkezésére, amelyek egyenként akár 250 kW teljesítményre is képesek.

Az első V4 Tesla Supercharger töltőállomás Pécsen valósult meg. Fotó: MW / Forrás: MW

A töltők nemcsak a Tesla alkalmazáson keresztül érhetők el, és nem kizárólag Tesla-tulajdonosok számára, más elektromos járművek vezetői is használhatják őket. A hosszabb töltőkábeleknek köszönhetően nőtt a kompatibilitás, sőt, hamarosan bankkártyával, applikáció nélkül is lehet fizetni. Mindössze 15 perc alatt akár 275 kilométer hatótáv tölthető.

A töltőállomás közelében számos üzlet és étterem várja a látogatókat, a helyszínt a Tesla ügyfél-szavazásos „Voting Winner” programja alapján választották ki. Ez a 11. Supercharger állomás Magyarországon, és jól mutatja a Tesla V4 töltők folyamatos terjeszkedését az országban. Jelenleg több mint 120 töltőpont üzemel 11 különböző lokáción.