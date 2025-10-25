október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy előrelépés

3 órája

Tucatnyi új buszt kap a baranyai város – egyedülálló a fejlesztés a régióban

Címkék#forgalom#város#Komlói Autóbuszos Tömegközlekedés Blog

Wald Kata
Tucatnyi új buszt kap a baranyai város – egyedülálló a fejlesztés a régióban

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: K.Sorokin

Összesen 12 darab új autóbusszal fiatalodik Komló helyi és helyközi autóbuszflottája a következő hetekben, ami példátlan a város történetében, de a régióban is egyedülálló fejlesztés. A Komlói Autóbuszos Tömegközlekedés Blog közlése szerint soha ennyi új helyi autóbusz nem állt egyszerre forgalomba Komlón. 

- Hét elektromos autóbusz jön a helyi járati vonalakra, ezen felül öt autóbuszt kap a komlói üzem: ezekkel a helyközi kialakítású autóbuszokkal jellemzően a települések közötti viszonylatokon lehet majd utazni. Az új járművek érkezésével egy időben, a legöregebb, 20 éven felüli autóbuszokat fogják selejtezni - részletezte a Blog. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu