Tucatnyi új buszt kap a baranyai város – egyedülálló a fejlesztés a régióban

Összesen 12 darab új autóbusszal fiatalodik Komló helyi és helyközi autóbuszflottája a következő hetekben, ami példátlan a város történetében, de a régióban is egyedülálló fejlesztés. A Komlói Autóbuszos Tömegközlekedés Blog közlése szerint soha ennyi új helyi autóbusz nem állt egyszerre forgalomba Komlón.

- Hét elektromos autóbusz jön a helyi járati vonalakra, ezen felül öt autóbuszt kap a komlói üzem: ezekkel a helyközi kialakítású autóbuszokkal jellemzően a települések közötti viszonylatokon lehet majd utazni. Az új járművek érkezésével egy időben, a legöregebb, 20 éven felüli autóbuszokat fogják selejtezni - részletezte a Blog.