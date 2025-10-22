október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Batthyány utcában

2 órája

Új Tornacsarnok épül Pécsen 1,5 milliárdból

Címkék#Baranya Vármegyei Önkormányzat#Sportcsarnok#Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

Új Tornacsarnok épül Pécsen. A Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Batthyány utcai épületénél 1,5 milliárd forintból épül fel az új Sportcsarnok - jelentette be a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke a Facebook-oldalán.

Bama.hu
Új Tornacsarnok épül Pécsen 1,5 milliárdból

Őri László azt írta: az intézmény több évtizedes álma valósul meg, hiszen a diákok korszerű körülmények között mozoghatnak, sportolhatnak a tanulás mellett. 

Fotó: Löffler Péter

"A beruházás azt bizonyítja, hogy a pécsiek fejlesztési elképzeléseik megvalósításában számíthatnak a magyar kormány támogatására" - fogalmazott a kormánypárti politikus.

Íme a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum új Tornacsarnokának ünnepélyes alapkőletétele

Fotók: Löffler Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu