Új Tornacsarnok épül Pécsen 1,5 milliárdból
Új Tornacsarnok épül Pécsen. A Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Batthyány utcai épületénél 1,5 milliárd forintból épül fel az új Sportcsarnok - jelentette be a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke a Facebook-oldalán.
Őri László azt írta: az intézmény több évtizedes álma valósul meg, hiszen a diákok korszerű körülmények között mozoghatnak, sportolhatnak a tanulás mellett.
"A beruházás azt bizonyítja, hogy a pécsiek fejlesztési elképzeléseik megvalósításában számíthatnak a magyar kormány támogatására" - fogalmazott a kormánypárti politikus.
Íme a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum új Tornacsarnokának ünnepélyes alapkőletételeFotók: Löffler Péter
