Új Tornacsarnok épül Pécsen 1,5 milliárdból

Őri László azt írta: az intézmény több évtizedes álma valósul meg, hiszen a diákok korszerű körülmények között mozoghatnak, sportolhatnak a tanulás mellett.

Fotó: Löffler Péter

"A beruházás azt bizonyítja, hogy a pécsiek fejlesztési elképzeléseik megvalósításában számíthatnak a magyar kormány támogatására" - fogalmazott a kormánypárti politikus.