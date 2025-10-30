október 30., csütörtök

Újabb falvakban áll meg a Lidl mozgóbolt – Baranyában is felbukkan a különleges járat

Október közepén számoltunk be arról, hogy a Lidl Magyarország új, eddig sosem látott szolgáltatással indult el: mozgóboltot küld a kisebb településekre, ahol nincs állandó üzlet. A tesztidőszak most újabb szakaszába lépett – és immár több Baranya megyei faluban is megáll a Lidl furgonja.

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: rafa jodar

Házhoz jön a bevásárlás – most már Baranyában is: A Lidl mozgóboltja a napokban már Somogyapátiban, Csányoszrón, Cserkúton, Alsószentmártonban és Belvárdgyulán is kiszolgálja a vásárlókat. A járműben a Lidl szokásos kínálatának egy részét találják meg az érdeklődők: alapvető élelmiszerek, friss pékáru, tisztítószerek és higiéniai termékek is kaphatók – ráadásul ugyanazon az áron, mint a többi Lidl üzletben.

Így néz ki a következő napok baranyai menetrendje:

  • Október 31. (csütörtök): Somogyapáti – 9:00–16:00
  • November 2. (szombat): Csányoszró – 7:00–11:00
  • November 2. (szombat): Cserkút – 13:00–16:00
  • November 3. (vasárnap): Alsószentmárton – 7:00–11:00
  • November 3. (vasárnap): Belvárdgyula – 13:00–16:00

A mozgóbolt Pécsről, Siklósról és Szigetvárról indul a környező falvakba, így még a legkisebb településekre is eljut.

Tesztidőszak, ami új korszakot hozhat

Ahogy korábban is írtuk, a Lidl az őszi próbaidőszakban 48 településen teszteli a mozgóboltot. A vállalat célja, hogy a kistelepüléseken élők is könnyen hozzájuthassanak a minőségi termékekhez, még ott is, ahol nincs állandó bolt.

A projekt sikerétől függ, hogy a szolgáltatást kiterjesztik-e az ország más részeire is.
Ha a próbaidőszak pozitív tapasztalatokat hoz, a jövőben akár rendszeres lehet a Lidl mozgóboltjárata Baranyában is.

 

