1 órája
Újabb falvakban áll meg a Lidl mozgóbolt – Baranyában is felbukkan a különleges járat
Október közepén számoltunk be arról, hogy a Lidl Magyarország új, eddig sosem látott szolgáltatással indult el: mozgóboltot küld a kisebb településekre, ahol nincs állandó üzlet. A tesztidőszak most újabb szakaszába lépett – és immár több Baranya megyei faluban is megáll a Lidl furgonja.
Forrás: Shutterstock / Illusztráció
Fotó: rafa jodar
Házhoz jön a bevásárlás – most már Baranyában is: A Lidl mozgóboltja a napokban már Somogyapátiban, Csányoszrón, Cserkúton, Alsószentmártonban és Belvárdgyulán is kiszolgálja a vásárlókat. A járműben a Lidl szokásos kínálatának egy részét találják meg az érdeklődők: alapvető élelmiszerek, friss pékáru, tisztítószerek és higiéniai termékek is kaphatók – ráadásul ugyanazon az áron, mint a többi Lidl üzletben.
Így néz ki a következő napok baranyai menetrendje:
- Október 31. (csütörtök): Somogyapáti – 9:00–16:00
- November 2. (szombat): Csányoszró – 7:00–11:00
- November 2. (szombat): Cserkút – 13:00–16:00
- November 3. (vasárnap): Alsószentmárton – 7:00–11:00
- November 3. (vasárnap): Belvárdgyula – 13:00–16:00
A mozgóbolt Pécsről, Siklósról és Szigetvárról indul a környező falvakba, így még a legkisebb településekre is eljut.
Tesztidőszak, ami új korszakot hozhat
Ahogy korábban is írtuk, a Lidl az őszi próbaidőszakban 48 településen teszteli a mozgóboltot. A vállalat célja, hogy a kistelepüléseken élők is könnyen hozzájuthassanak a minőségi termékekhez, még ott is, ahol nincs állandó bolt.
A projekt sikerétől függ, hogy a szolgáltatást kiterjesztik-e az ország más részeire is.
Ha a próbaidőszak pozitív tapasztalatokat hoz, a jövőben akár rendszeres lehet a Lidl mozgóboltjárata Baranyában is.