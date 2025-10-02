Megváltoznak a nagybevásárlások, új fizetési módszer érkezett: viszlát készpénz?

A Barion bejelentette, hogy kiterjeszti tevékenységét a bolti fizetések felé is: megvásárolja az Okoskassza szolgáltatásokért felelős vállalatot (PSC CEE Kft.). Így a jövőben egy rendszerben lesz elérhető az online és a fizikai terminálos fizetési megoldás — akár ugyanattól a szolgáltatótól —, leegyszerűsítve a kereskedők működését. A vásárlás tehát és a vásárlási szokások újabb szegmense jelenhet meg ezzel a piacon.

Új fizetési mód érkezik, változik a vásárlás menete.

Változik a vásárlás menete?

A PSC CEE, az Okoskassza megoldásaival együtt, 100%-ban a Barion tulajdonába kerül. A két rendszer integrációja révén a kereskedők egy rendszeren belül kezelhetik az online tranzakciókat és a bolti fizetéseket is, ezzel új formát adva a vásárlás menetének. A megbízható fizetési mód azok számára is kedvező lehet, akik eddig készpénzben intézték a nagybevásárlást. A háttérben zajló változásokkal ugyanis azt ígérik, hogy átláthatóbb folyamatai lesznek a kereskedőknek, és csökkenhet az adminisztratív teher.

Az ügyfeleknek (vásárlóknak) az integrált rendszer használata várhatóan zökkenőmentes fizetési élményt biztosít majd.

Egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy pontosan milyen módosítások várhatóak a díjak vagy funkciók terén.

A stratégiai cél A két vállalat egyesült erejével 2025-re a közös kártyás forgalom várhatóan meghaladja az 1 milliárd eurót, és az árbevétel is elérheti a 10 millió eurót. A Barion eddig elsősorban az online fizetésekre fókuszált, míg az Okoskassza erőssége a bolti fizetések világa. Az összeolvadás révén a vállalat egy szélesebb spektrumú, versenyképes megoldást tud kínálni a régióban, bankfüggetlen módon, a megszokott szolgáltatások biztonságát megtartva.

Segít az önkiszolgáló kasszán?

A közelmúltban foglalkoztunk azzal, hogy rengeteg vásárló próbálja kijátszani az önkiszolgáló kasszát azzal, hogy egy-egy terméket más címen húz le, mint ami valójában maga a termék – ezzel spórolva a nagybevásárlások alkalmával. Az egyre több helyen elterjedő okoskassza rendszer azonban ezt is kijátszhatja.

A bolti lopások kapcsán megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot