2 órája
Megváltoznak a nagybevásárlások, új fizetési módszer érkezett: viszlát készpénz?
Sokat szoktál gondolkodni azon, hogy a sima, vagy az önkiszolgáló kasszához állj be? Újabb lehetőséged lesz a vásárlás során a fizetésre.
Jönnek az okoskasszák, egyre több helyen.
Forrás: MW
A Barion bejelentette, hogy kiterjeszti tevékenységét a bolti fizetések felé is: megvásárolja az Okoskassza szolgáltatásokért felelős vállalatot (PSC CEE Kft.). Így a jövőben egy rendszerben lesz elérhető az online és a fizikai terminálos fizetési megoldás — akár ugyanattól a szolgáltatótól —, leegyszerűsítve a kereskedők működését. A vásárlás tehát és a vásárlási szokások újabb szegmense jelenhet meg ezzel a piacon.
Változik a vásárlás menete?
A PSC CEE, az Okoskassza megoldásaival együtt, 100%-ban a Barion tulajdonába kerül. A két rendszer integrációja révén a kereskedők egy rendszeren belül kezelhetik az online tranzakciókat és a bolti fizetéseket is, ezzel új formát adva a vásárlás menetének. A megbízható fizetési mód azok számára is kedvező lehet, akik eddig készpénzben intézték a nagybevásárlást. A háttérben zajló változásokkal ugyanis azt ígérik, hogy átláthatóbb folyamatai lesznek a kereskedőknek, és csökkenhet az adminisztratív teher.
Az ügyfeleknek (vásárlóknak) az integrált rendszer használata várhatóan zökkenőmentes fizetési élményt biztosít majd.
Egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy pontosan milyen módosítások várhatóak a díjak vagy funkciók terén.
- A stratégiai cél
A két vállalat egyesült erejével 2025-re a közös kártyás forgalom várhatóan meghaladja az 1 milliárd eurót, és az árbevétel is elérheti a 10 millió eurót.
A Barion eddig elsősorban az online fizetésekre fókuszált, míg az Okoskassza erőssége a bolti fizetések világa. Az összeolvadás révén a vállalat egy szélesebb spektrumú, versenyképes megoldást tud kínálni a régióban, bankfüggetlen módon, a megszokott szolgáltatások biztonságát megtartva.
Segít az önkiszolgáló kasszán?
A közelmúltban foglalkoztunk azzal, hogy rengeteg vásárló próbálja kijátszani az önkiszolgáló kasszát azzal, hogy egy-egy terméket más címen húz le, mint ami valójában maga a termék – ezzel spórolva a nagybevásárlások alkalmával. Az egyre több helyen elterjedő okoskassza rendszer azonban ezt is kijátszhatja.
Baranyában is népszerűek a bolti trükkök? Válaszolt a rendőrség
A bolti lopások kapcsán megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik a következő választ juttatták el szerkesztőségünkbe.
A lopásokon belül a bolti lopásokról a rendőrség külön kimutatást nem vezet. Az azonban elmondható, hogy a legtöbb esetben az áruházak biztonsági szolgálata éri tetten a tolvajokat, majd a rendőrök kiérkezéséig visszatartják őket. Az üzletekben elhelyezett biztonsági kamerák szintén segítségül szolgálnak a bolti tolvajok elfogásában, vagy azonosításában. Aki üzletből kísérel meg értékeket eltulajdonítani, az szabálysértést, minősítő körülmény esetén pedig bűncselekményt követ el. Aki ötvenezer forintot meg nem haladó értékre lopást követ el, vagy azt megkísérli, az tulajdon elleni szabálysértést valósít meg, amely 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásával fenyegetett cselekmény. Tulajdon elleni szabálysértés elkövetőjét a rendőrség a gyorsított bírósági eljáráson való részvétel biztosítása érdekében a bírósági tárgyalásig, de legfeljebb 72 órára őrizetbe veheti. Súlyosabb következménnyel járhat, ha a lopással okozott kár meghaladja az 50.000 forintot, vagy a bolti lopást bűnszövetségben, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal - áruvédelmi eszköz megrongálásával, eltávolításával - követik el. Ilyen esetben az elkövetőnek bűncselekmény elkövetése miatt kell felelnie. Aki az önkiszolgáló kasszánál trükközik azzal, hogy más termék kódját húzza le, az összeghatártól függetlenül is bűncselekményt követ el, azonban ez nem lopásnak minősül, hanem információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásnak.